В ЗКО коровам делают УЗИ

В племенном хозяйстве «Шунайбеков» оренбургский ученый помогает получить лучших бычков-производителей. Работу знаменитого ветеринара удалось увидеть журналистам. Крестьянское хозяйство «Шунайбеков» занимается разведением племенного скота казахской белоголовой породы 12 лет. На сегодняшний день в хозяйстве насчитывается более 550 голов, из них 505 - маточное поголовье. - Мы хотим, чтобы у нас были самые лучшие бычки, которые смогут впоследствии дать хорошее потомство в других крестьянских хозяйствах, - говорит глава хозяйства «Шунайбеков» Сергей ШУНАЙБЕКОВ. – Специально для того, чтобы в нашем