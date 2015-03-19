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Социум

В ЗКО коровам делают УЗИ

В племенном хозяйстве «Шунайбеков» оренбургский ученый помогает получить лучших бычков-производителей. Работу знаменитого ветеринара удалось увидеть журналистам. Крестьянское хозяйство «Шунайбеков» занимается разведением племенного скота казахской белоголовой породы 12 лет. На сегодняшний день в хозяйстве насчитывается более 550 голов, из них 505 - маточное поголовье. - Мы хотим, чтобы у нас были самые лучшие бычки, которые смогут впоследствии дать хорошее потомство в других крестьянских хозяйствах, - говорит глава хозяйства «Шунайбеков» Сергей ШУНАЙБЕКОВ. – Специально для того, чтобы в нашем
Marat
В ЗКО коровам делают УЗИ
В племенном хозяйстве «Шунайбеков» оренбургский ученый помогает получить лучших бычков-производителей. Работу знаменитого ветеринара удалось увидеть журналистам.
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 Крестьянское хозяйство «Шунайбеков» занимается разведением племенного скота казахской белоголовой породы 12 лет. На сегодняшний день в хозяйстве насчитывается  более 550  голов,  из них  505 - маточное поголовье. - Мы хотим, чтобы у нас были самые лучшие бычки, которые смогут впоследствии дать хорошее потомство в других крестьянских хозяйствах, - говорит глава хозяйства «Шунайбеков» Сергей ШУНАЙБЕКОВ. – Специально для того, чтобы в нашем хозяйстве наладить хорошую продуктивность от маточного поголовья, мы пригласили оренбургского ученого Владимира СОРОКИНА. Надеемся, что он поможет нам реализовать наши планы, получить хорошее потомство в более ранние сроки.
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Как пояснил сам ученый, для того чтобы получить хороших бычков, нужно несколько факторов: хорошие витаминизированные корма, стимуляция, а также животные должны быть абсолютно здоровыми.
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 - В этом хозяйстве мы смогли поработать с 266 животными и думаю, что мы получим около 50% стельности, - говорит Владимир СОРОКИН. -  Хотя у многих животных есть проблемы, которые помогает выявить ультразвуковое исследование. Выявляются такие заболевания как эндометрит, гипоплазия и многое другое. У нас есть возможность более точно выявить этиологию заболевания и многое другое. Это значительно облегчает постановку диагноза и проводимого лечения. Благодаря УЗИ-диагностике мы можем определить срок стельности коровы, сохранность плода и период предполагаемого отела.
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 После короткого разъяснения журналистам дали возможность увидеть, как проходит исследование коров и их оплодотворение. Перед исследованием корову загоняют в своеобразную клетку, где животное ведет себя спокойно и не может пораниться.
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 Далее животному проводят УЗИ-диагностику и проверяют, возможно ли проведение оплодотворения или животному нужно лечение.
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 Тут же в небольшом отгороженном уголочке шла разморозка биоматериала, иными словами спермы, от американских быков-производителей, которой оплодотворяли здоровых животных.
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Со слов животноводов, помощь оренбургских ветеринаров просто неоценима и поможет увеличить численность и улучшить качество поголовья, что минимизирует потребность закупки скота за рубежом. На сегодняшний день в области 59 хозяйств репродукторов заняты выращиванием племенного крупного рогатого скота, из них 55 хозяйств содержат племенной скот мясного направления продуктивности. Хозяйствами-репродукторами области в прошедшем году продано 4010 голов племенного молодняка, в том числе 2497 голов племенных бычков и 1513 голов телок. Ведется целенаправленая селекционно-племенная работа в стаде и пополнению поголовья скота собственным племенным молодняком.
коровы

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