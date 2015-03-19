В новой амбулатории в Мичурино течет крыша и осыпается плитка

Амбулатория в поселке Мичурино Зеленовского района была открыта два месяца назад, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На строительство амбулатории из республиканского бюджета было выделено 158 миллионов тенге, и рассчитана она на 75 посещений. Открывал амбулаторию замакима ЗКО Бахтияр МАКЕН. Однако с наступлением весны со ступеней начала отваливаться плитка. Когда корреспонденты "МГ" прибыли на место, работники уже приклеивали отвалившуюся плитку на место. Персонал амбулатории говорит, что качество работ подрядчика оставляет желать лучшего. - С первого февраля поликлиника начала работа