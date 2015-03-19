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Социум

В новой амбулатории в Мичурино течет крыша и осыпается плитка

Амбулатория в поселке Мичурино Зеленовского района была открыта два месяца назад, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На строительство амбулатории из республиканского бюджета было выделено 158 миллионов тенге, и рассчитана она на 75 посещений. Открывал амбулаторию замакима ЗКО Бахтияр МАКЕН. Однако с наступлением весны со ступеней начала отваливаться плитка. Когда корреспонденты "МГ" прибыли на место, работники уже приклеивали отвалившуюся плитку на место. Персонал амбулатории говорит, что качество работ подрядчика оставляет желать лучшего. - С первого февраля поликлиника начала работа
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В новой амбулатории в Мичурино течет крыша и осыпается плитка
Амбулатория в поселке Мичурино Зеленовского района была открыта два месяца назад, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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 На строительство амбулатории из республиканского бюджета было выделено 158 миллионов тенге, и рассчитана она на 75 посещений. Открывал амбулаторию замакима ЗКО Бахтияр МАКЕН. Однако с наступлением весны со ступеней начала отваливаться плитка. Когда корреспонденты "МГ" прибыли на место, работники уже приклеивали отвалившуюся плитку на место. Персонал амбулатории говорит, что качество работ подрядчика оставляет желать лучшего. - С первого февраля поликлиника начала работать в полном режиме, - рассказала врач-педиатр Наталья ЮН. - Когда снег начал таять, у нас и крыша потекла в некоторых кабинетах, и плитка на крыльце стала отваливаться, а так в целом здание неплохое, большое, светлое. Но качество строительных работ оставляет желать лучшего. Заместитель руководителя управления строительства ЗКО Арман УКСУКБАЕВ заверил, что это не нарушения, а дело в том, что произошла просадка грунта. - Подрядчик все устранит, - объяснил Арман УКСУКБАЕВ. - Там где просело, будет подсыпаться грунт. Когда плюсовая погода установится, мы все переделаем. Гарантийное обязательство у подрядчика два года. Плитку переложим, отмостку установим, сейчас еще просмотрим, какие еще имеются (недоделки - прим.автора). На вопрос, что будут делать с крышей, которая течет, замруководителя ведомства ответил, что первый раз об этом слышит, но если это так, то все будет устранено. К слову, строительством занималось ТОО "ЕСТЕНИ". К слову, сами сельчане новой амбулаторией довольны, говорят, что она большая и удобная.
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА

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