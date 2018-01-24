В Уральске на рынке производства окон и других пластиковых изделий широкой известностью пользуется компания «Корпорация оконных технологий», являющаяся официальным дилером самарского завода пластиковых окон «Олкон». - Вся продукция выполняется на автоматизированном оборудовании строго по стандартам российского ГОСТа из сертифицированного германского и российского сырья: профиля, стеклопакетов и фурнитуры. На все заводские изделия предоставляется гарантия 15 лет, - рассказал соучредитель компании «Корпорация оконных технологий» Александр ФРИЗЕН.Пластиковые окна и другие изделия, заказанные в «Корпорации оконных технологий» и произведенные на заводе «Олкон», отличает, прежде всего, качество сборки, которое выполняется вплоть до миллиметра, так как параметры изделия при изготовлении закладываются в программу автоматизированного оборудования. Такой же тщательный подход и к монтажу.Здесь вы можете заказать окна класса премиум, стандарт и элит.

- В большинстве случаев при наших климатических условиях клиенты заказывают окна с трехкамерным профилем шириной 60 мм. Если же вы готовы переплатить и получить лучшее качество, то предпочтительнее бы заказать окна с трехкамерным профилем шириной 70 мм и энергосберегающим стеклопакетом. У такого стеклопакета одно стекло опыляется ионами серебра, а внутренняя камера заполняется аргоном. Такие окна благодаря своей толщине и прочности материала прослужат вам более 50 лет. В своем доме вы почувствуете тепло зимой и прохладу летом. К тому же они обладают отличной шумоизоляцией. Особенно это важно для тех, кто живет в оживленных районах города за счет активного движения транспорта и другого шума, - продолжил Александр ФРИЗЕН.

В офисе компании клиенты могут увидеть образцы окон, при заказе изделий посоветоваться со специалистами, имеющими большой опыт и профессионализм. Вы можете заказать как стандартные формы, так и нестандартные – овальные или треугольные окна. Замер, демонтаж старых окон, сроки изготовления и монтаж новых изделий выполняются в сроки от 5 до 15 дней.Также в «Корпорации оконных технологий» вы можете заказать новую конструкцию стильного и прочного балкона под ключ, витражи на алюминиевом профиле, металлические входные двери и кондиционеры. Цены на изделия приемлемы для любого семейного бюджета, заказ можно оплатить наличным и безналичным расчетом, а также в рассрочку или оформить в кредит.Также приглашаем к сотрудничеству другие предприятия по изготовлению окон и пластиковых изделий на взаимовыгодных условиях.На правах рекламы