Источник: mywell.ru Источник: mywell.ru Восьмилетний мальчик Габриэль из Коста-Рики умер за час до встречи со своим кумиром — футболистом «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на  sport.es. Ребенок болел раком желудка и мечтал встретиться с Месси. Его родные связались с «Барселоной» и организовали ему перелет в Испанию и личную встречу с игроком, которая должна была состояться в воскресенье, 1 февраля, перед матчем с «Вильярреалом» (3:2). Однако мальчик не дожил до исполнения своей мечты, скончавшись перед посадкой на самолет по маршруту Мадрид — Барселона. «Сине-гранатовые» выразили соболезнования родственникам Габриэля, а также обязались оплатить услуги по транспортировке тела мальчика на родину. Как сам Месси отреагировал на произошедшее, не сообщается, но известно, что 2 февраля он по личным обстоятельствам пропустил командную тренировку. Источник: Lenta.ru