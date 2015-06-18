КПО б.в. оштрафован на 7 млрд тенге за загрязнение окружающей среды

Иск подал РГУ "Департамент экологии по ЗКО", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта kapital.kz По сообщению пресс-службы областного суда ЗКО, специализированный межрайонный экономический суд ЗКО рассмотрел гражданское дело по иску департамента экологии к АОЗТ «Карачаганак Петролеум Оперейтинг б.в.» о взыскании суммы ущерба в размере 7 286 716 018 тенге. В ходе судебных заседаний стало известно, что в декабре 2014 года департамент экологии провел внеплановую проверку по соблюдению экологического законодательства РК по фактам загрязнения окружающей среды при сжиг