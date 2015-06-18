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Социум Экономика

КПО б.в. оштрафован на 7 млрд тенге за загрязнение окружающей среды

Иск подал РГУ "Департамент экологии по ЗКО", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта kapital.kz По сообщению пресс-службы областного суда ЗКО, специализированный межрайонный экономический суд ЗКО рассмотрел гражданское дело по иску департамента экологии к АОЗТ «Карачаганак Петролеум Оперейтинг б.в.» о взыскании суммы ущерба в размере 7 286 716 018 тенге. В ходе судебных заседаний стало известно, что в декабре 2014 года департамент экологии провел внеплановую проверку по соблюдению экологического законодательства РК по фактам загрязнения окружающей среды при сжиг
Анэль Кайнеденова
КПО б.в. оштрафован на 7 млрд тенге за загрязнение окружающей среды
Иск подал РГУ  "Департамент экологии по ЗКО", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта kapital.kz
Иллюстративное фото с сайта kapital.kz
 Иллюстративное фото с сайта kapital.kz По сообщению пресс-службы областного суда ЗКО, специализированный межрайонный экономический суд ЗКО рассмотрел гражданское дело по иску департамента экологии к АОЗТ «Карачаганак Петролеум Оперейтинг б.в.» о взыскании суммы ущерба в размере 7 286 716 018 тенге. В ходе судебных заседаний стало известно, что в декабре 2014 года департамент экологии провел внеплановую проверку по соблюдению экологического законодательства РК по фактам загрязнения окружающей среды при сжигании газа на факелах, связанного со сбоем в работе технологического оборудования, при нештатных ситуациях (для предотвращения аварии) в деятельности компании АОЗТ «Карачаганак Петролеум Оперейтинг б.в.». В ходе проверки были установлены факты самовольных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. На основании статьи 321 Экологического кодекса РК с КПО б.в. в доход государства взыскан штраф в размере 7 286 716 018 тенге. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
КПО б.в. загрязнение

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