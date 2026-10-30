Краб с ногами длиной 4 метра: чем удивляет гигантский обитатель океана

В океане обитает краб, размах ног которого может превышать три метра. Из-за огромных конечностей и необычного внешнего вида он напоминает фантастическое морское чудовище, хотя на самом деле это вполне реальное животное. Речь идёт о японском крабе-пауке — одном из крупнейших представителей ракообразных на планете, передает МойГород

Его размеры впечатляют, но гигантские ноги — далеко не единственная особенность этого обитателя морских глубин. Он способен жить на большой глубине, обладает прочным панцирем и может достигать весьма солидного возраста. При этом, несмотря на устрашающую внешность, японский краб-паук не представляет серьёзной опасности для человека.

Где обитает гигантский краб

Фото: Википедия

Японский краб-паук (Macrocheira kaempferi) обитает в северо-западной части Тихого океана, преимущественно у тихоокеанского побережья Японии. Его можно встретить в районе островов Хонсю и Кюсю, а также вблизи Тайваня.

Взрослые особи обычно держатся на глубине от 200 до 550 метров. Они предпочитают песчаное и каменистое дно, где могут передвигаться в поисках пищи и укрываться среди подводных скал. Молодые крабы чаще обитают на более мелководных участках, а с возрастом перемещаются глубже.

Несмотря на название, краб-паук не относится к паукам. Это представитель отряда десятиногих ракообразных. У него десять конечностей: восемь ходильных ног и две передние конечности с клешнями. Именно необычно длинные ноги и придают ему сходство с огромным пауком.

Насколько большим он может вырасти

Главная особенность японского краба-паука — его размеры. Размах конечностей взрослого самца от кончика одной клешни до другой может достигать примерно 3,8 метра. При этом само тело значительно компактнее: ширина панциря составляет около 30–40 сантиметров.

Масса крупных особей может приближаться к 20 килограммам. Таким образом, краб выглядит огромным прежде всего благодаря своим длинным и тонким конечностям, а не массивному туловищу. По размаху ног он считается крупнейшим из ныне живущих крабов.

Интересно, что самцы обычно крупнее самок. У них также более длинные передние конечности с клешнями. У самок, напротив, брюшко шире — оно необходимо для вынашивания икры.

Фото: Википедия

Почему его называют крабом-пауком

Название животное получило благодаря внешнему сходству с пауками. Его длинные, тонкие и изогнутые конечности расходятся в разные стороны, а небольшое тело на их фоне кажется непропорционально маленьким.

Однако такая конструкция не просто необычная особенность внешности. Длинные ноги помогают крабу передвигаться по неровному морскому дну, преодолевать препятствия и обследовать пространство вокруг себя.

В отличие от многих других крабов, японский краб-паук способен достаточно уверенно двигаться не только боком, но и вперёд. Этому способствует строение его конечностей и суставов.

Чем питается гигантский обитатель глубин

Несмотря на внушительные размеры, японский краб-паук не является активным охотником, который преследует крупную добычу. Он ведёт преимущественно придонный образ жизни и питается тем, что находит на морском дне.

В его рацион входят остатки погибших рыб и других животных, моллюски, ракообразные, водоросли и различные беспозвоночные. По сути, краб выполняет важную роль природного санитара: поедая органические остатки, он участвует в переработке веществ в морской экосистеме.

Клешни помогают ему захватывать пищу и разбирать найденные остатки. При этом животное не отличается высокой скоростью передвижения и большую часть времени проводит в поисках пропитания на дне океана.

Может ли гигантский краб быть опасен для человек

Источник изображения: Pvt pauline GFDL v1.2

Внешность японского краба-паука может показаться пугающей, особенно если увидеть его рядом с человеком. Однако специалисты характеризуют этот вид как относительно спокойный и неагрессивный.

Тем не менее у животного есть мощные клешни, которыми оно способно нанести болезненный укус. Поэтому контактировать с ним без необходимости не стоит. Сам краб обычно не проявляет интереса к людям и не рассматривает их как добычу. В базах данных по морским видам он не считается опасным для человека.

Сколько живёт японский краб-паук

Ещё одна особенность этого животного — продолжительность жизни. По оценкам специалистов, японские крабы-пауки могут жить несколько десятилетий, а некоторые источники указывают на возможный возраст до 100 лет. Однако точную продолжительность жизни в естественной среде установить непросто.

Как и другие ракообразные, крабы растут благодаря линьке. Время от времени животное сбрасывает старый панцирь, после чего формируется новый. Пока он не затвердел, краб особенно уязвим для хищников.

Есть у этого вида и ещё одна интересная особенность: утраченные конечности могут восстанавливаться после нескольких линек. Поэтому даже краб, потерявший ногу из-за нападения хищника или попадания в рыболовную сеть, способен со временем частично восстановить её.

Почему гигантского краба можно увидеть в океанариумах

Гигантские крабы-пауки в «Kaiyukan Aquarium» в Осаке, Япония. Источник изображения: Крис Гладис (MShades) из Киото, Japan cc2.0

Японский краб-паук привлекает внимание не только учёных, но и посетителей крупных океанариумов. Из-за внушительного размаха конечностей он становится одним из самых необычных обитателей экспозиций, посвящённых глубоководной жизни.

При этом содержать такого краба непросто: ему необходимы просторный аквариум, подходящие температура и солёность воды, а также условия, позволяющие передвигаться по дну. Некоторые океанариумы специально создают для него отдельные пространства.

В природе же этот гигант остаётся частью экосистемы Тихого океана. Его необычное строение, размеры и приспособленность к жизни на глубине делают японского краба-паука одним из самых примечательных представителей морского мира.