Красавицу из Уральска пригласили участвовать в показе моды в Милане

С 24 по 30 января в столице Грузии г. Тбилиси прошел международный конкурс красоты и моды International Beauty Talent and Fashion Awards World Rising Stars -2018, на котором наша землячка 15-летняя Ольга КРАМАРЕНКО победила в трех номинациях. Девочка, по словам мамы, начала заниматься модельным искусством в прошлом году. Увлекшись таким видом творчества, Оля решила реализовать себя. И вместе с мамой девочка стала искать в интернете интересные проекты. - Мы отправили заявки на участие в несколько проектов и конкурсов, - рассказывает мама Ольги Татьяна КРАМАРЕНКО. – Через три дня нам позвонили о