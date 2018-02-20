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Бизнес-новости

Красавицу из Уральска пригласили участвовать в показе моды в Милане

С 24 по 30 января в столице Грузии г. Тбилиси прошел международный конкурс красоты и моды International Beauty Talent and Fashion Awards World Rising Stars -2018, на котором наша землячка 15-летняя Ольга КРАМАРЕНКО победила в трех номинациях. Девочка, по словам мамы, начала заниматься модельным искусством в прошлом году. Увлекшись таким видом творчества, Оля решила реализовать себя. И вместе с мамой девочка стала искать в интернете интересные проекты. - Мы отправили заявки на участие в несколько проектов и конкурсов, - рассказывает мама Ольги Татьяна КРАМАРЕНКО. – Через три дня нам позвонили о
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Красавицу из Уральска пригласили участвовать в показе моды в Милане
С 24 по 30 января в столице Грузии г. Тбилиси прошел международный конкурс красоты и моды International Beauty Talent and Fashion Awards World Rising Stars -2018, на котором наша землячка 15-летняя Ольга КРАМАРЕНКО победила в трех номинациях.
Девочка, по словам мамы, начала заниматься модельным искусством в прошлом году. Увлекшись таким видом творчества, Оля решила реализовать себя. И вместе с мамой девочка стала искать в интернете интересные проекты.
- Мы отправили заявки на участие в несколько проектов и конкурсов, - рассказывает мама Ольги Татьяна КРАМАРЕНКО. – Через три дня нам позвонили организаторы конкурса «Принц и принцесса Казахстана» и предложили участвовать в конкурсе красоты World Rising Stars, который должен был пройти в Грузии. Мы, конечно же, согласились.
В конкурсе приняли участие представители из России, Узбекистана, Румынии, Украины, Албании, Болгарии, Македонии, Вьетнама и других стран. - Было очень мало времени на подготовку, и очень насыщенная программа конкурса ожидала участников: интервью с жюри (презентация на английском языке), Fashion Show (модный показ вечерних нарядов), показ национальных костюмов, фотосессии, экскурсия по древнему грузинскому городу Мцхета, вечеринка дружбы, шоу талантов и финал , - рассказывает Татьяна.
В конкурсе приняли участие 35 конкурсантов по трем возрастным категориям: от 3 до 12 лет, от 13 до 19 лет и от 20 до 35 лет. Казахстан представляла не только Ольга, но и ее мама Татьяна КРАМАРЕНКО, которая, к ее удивлению, тоже получила приглашение принять участие в конкурсе. У Татьяны свой бизнес – она занимается продажей товаров для красоты и уюта в доме в своих бутиках «Мода в доме» в Уральске. Тем не менее она нашла время, чтобы поддержать дочку и самой поучаствовать в престижном конкурсе.
- Я сама в прошлом занималась модельным искусством и имею небольшой опыт, да и было интересно проявить себя в таком творчестве. Конкурсные дни были расписаны по минутам, совершенно не было свободного времени даже для короткого отдыха. Мейкап и прически мы делали своими силами, приходилось менять по 3-4 образа за день. С национальным костюмом нам помог дом моды «Мария ханым», а бальный наряд для нас был изготовлен мировым дизайнером модной одежды Юлианой ЮСУПОВОЙ-ХРАМОВОЙ в ее свадебном салоне «Империя». Мы очень благодарны им за помощь, - продолжила Татьяна КРАМАРЕНКО.
По словам мамы Ольги, Грузия очень красивая и удивительная страна с дружелюбными и гостеприимными людьми. Героини получили огромное удовольствие от пребывания и участия в таком конкурсе.
Ольга КРАМАРЕНКО одержала победу в трех номинациях: Best Model of Years 2018, Best National Costume of the Years 2018 и Best Intellect of the Years 2018. Помимо этого Ольга получила приглашение принять участие в показе модной коллекции на неделе моды в Италии, г. Милане .
Мама Ольги, Татьяна КРАМАРЕНКО, заняла первое призовое место в номинации Best Fashion Mother of the Years 2018 среди родителей участников.
Для обеих очаровательных героинь этот конкурс стал особым событием в их жизни, благодаря которому Ольга стала более уверенной в себе и целеустремленной, а мама Оли Татьяна поверила в то, что любая мечта реальна и любая цель достижима, нужно только верить в себя, в талант своего ребенка и свои силы, чего и желает всем родителям. На данный момент Ольга готовится к такому же проекту, который пройдёт у нас в Казахстане в г. Алматы. Пожелаем ей удачи и победы!
Увидеть более подробно фото конкурса можно, подписавшись на инстаграмм Ольги КРАМАРЕНКО: mika_model_uralsk
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