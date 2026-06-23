Красота требует денег: в ЗКО резко выросли цены на услуги салонов красоты

В Казахстане зафиксирован рекордный бум в сфере бьюти-индустрии: за первый квартал 2026 года объём услуг парикмахерских и салонов красоты по стране достиг 40,5 млрд тенге, что в 2,3 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Однако за красивыми цифрами роста стоит и другое - стремительное удорожание услуг. Жители ЗКО ощутили это на себе сильнее многих других регионов, соощает EnergyProm.

Область вошла в топ-5 регионов страны с самым агрессивным ростом цен на бьюти-услуги. В годовом выражении (май 2026-го к маю 2025-го) поход в салоны красоты для западноказахстанцев подорожал сразу на 18,9%.

Для сравнения: сильнее цены выросли только в соседней Атырауской (на 38,4%), Алматинской (на 22,2%) и Актюбинской (на 20,1%) областях. В среднем по Казахстану рост составил 15,2%. Примечательно, что ценники в этой сфере непрерывно ползут вверх по всей стране уже 54 месяца подряд - снижения не виделось с 2011 года.

Несмотря на общий высокий темп инфляции в секторе, областной центр ЗКО отметился в республиканской статистике как город с весьма демократичной стоимостью мужских причесок.

Пока в среднем по Казахстану мужская стрижка обходится в 3,4 тысячи тенге, а в Алматы за неё просят 5,4 тысячи тенге, в Уральске мужчины могут подстричься в среднем за 2,6 тысячи тенге. Уральск разделил строчку самых дешёвых городов для мужского груминга с Семеем. Дешевле только в Кызылорде (2,2 тысячи тенге).

С женскими стрижками ситуация иная - средний чек по стране составляет 4,8 тысячи тенге (лидирует Алматы с 7,4 тыс. тенге), и Уральск здесь держится в рамках среднереспубликанских показателей.

В разрезе отдельных услуг в салонах и парикмахерских динамика выглядит так: