Краж в Казахстане стало в девять раз меньше: что чаще всего воруют

По данным экспертов, наиболее резкий перелом произошел в 2020 году, когда количество краж уменьшилось сразу в 2,6 раза - со 180,2 тыс. до 70 тыс.

Число краж в стране за последнее десятилетие сократилось в девять раз: если в 2015 году было зафиксировано 208,9 тыс. подобных преступлений, то по итогам 2025-го этот показатель снизился до 24,3 тыс. Такие данные приводит аналитический портал Finprom.

По данным экспертов, наиболее резкий перелом произошел в 2020 году, когда количество краж уменьшилось сразу в 2,6 раза - со 180,2 тыс. до 70 тыс., а их доля в структуре всех уголовных правонарушений упала с 74% до 43%. На динамику во многом повлияли жесткие карантинные ограничения, усиление патрулей и установка блокпостов. В последующие годы тенденция к снижению только закрепилась:

2021 год: 59,8 тыс. случаев;

2022 год: 60,7 тыс. случаев;

2023 год: 44,2 тыс. случаев;

2024 год: 31,6 тыс. случаев;

2025 год: 24,3 тыс. случаев.

В результате за последние три года (с 2022 по 2025-й) показатель уменьшился еще в 2,5 раза, а доля краж среди всех преступлений снизилась до 19,6%.

Сокращение коснулось всех основных категорий. Например, количество краж смартфонов уменьшилось с 42,2 тыс. в 2017 году до 4,9 тыс. в 2025-м. Число квартирных краж за этот же период упало с 38 тыс. до 1,9 тыс., а случаи скотокрадства сократились в шесть раз - с 6,4 тыс. до одной тысячи. Стоит отметить, что отдельная статья 188-1 "Скотокрадство" была введена в УК РК в начале 2020 года (ранее такие преступления учитывались в общей статистике).

Заметный спад зафиксирован и в годовом выражении: квартирные кражи уменьшились на 25,4% (до 825 случаев), воровство телефонов сократилось на 22,3% (до 2,4 тыс.), а скотокрадство снизилось на 12,8% (до 441 случая). Исключением стали лишь кражи автотранспорта, однако в статистике они учитываются строго отдельно от неправомерного завладения (угона) без цели хищения по статье 200 УК РК.

В региональном разрезе антилидерами за первую половину 2026 года стали мегаполисы. Больше всего краж зарегистрировали в Алматы (2,8 тыс.) и Астане (1,7 тыс.) - на два главных города страны совокупно пришлось 36,6% всех зарегистрированных по республике краж. Следом идут Алматинская (927), Карагандинская (723) и Костанайская (614) области.

