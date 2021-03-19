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Социум

Кредиты на 1,7 миллиарда тенге планируют выдать для развития бизнеса в ЗКО

Кроме этого будут выданы более тысячи безвозмездных грантов на реализацию новых бизнес- идей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации руководителя управления координации занятости и социальных программ ЗКО Алтая Кулкаева, для развития массового предпринимательства планируется выдать 302 кредита на сумму 1,7 миллиарда тенге. - Максимальный размер микрокредита в сельской местности составляет 6,9 миллиона тенге, в городе - 18,1 миллиона тенге. Кроме этого, будут 1 394 безвозмездных государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей. Максим
Арайлым Усербаева
Кредиты на 1,7 миллиарда тенге планируют выдать для развития бизнеса в ЗКО
Кроме этого будут выданы более тысячи безвозмездных грантов на реализацию новых бизнес- идей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
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Снятие пенсионных накоплений: сколько казахстанцев получили выплаты
Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации руководителя управления координации занятости и социальных программ ЗКО Алтая Кулкаева, для развития массового предпринимательства планируется выдать 302 кредита на сумму 1,7 миллиарда тенге. - Максимальный размер микрокредита в сельской местности составляет 6,9 миллиона тенге, в городе - 18,1 миллиона тенге. Кроме этого, будут 1 394 безвозмездных государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей. Максимальный размер гранта составляет 200 МРП или 555,6 тысячи тенге. По проекту «Бизнес-Бастау» планируется обучить основам предпринимательства более тысячи человек, - рассказал Алиай Кулкаев. К слову, на временные рабочие места, заработная плата которых субсидируется государством, планируется направить 5,3 тысячи человек, из них на социальные рабочие места - 795 человек, на молодежную практику - 1750 молодых специалистов, на оплачиваемую общественную работу - 2785 человек, а также трудоустроить на свободные рабочие места более 12 тысяч человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Работа Занятость грант

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