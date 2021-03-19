Кредиты на 1,7 миллиарда тенге планируют выдать для развития бизнеса в ЗКО

Кроме этого будут выданы более тысячи безвозмездных грантов на реализацию новых бизнес- идей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации руководителя управления координации занятости и социальных программ ЗКО Алтая Кулкаева, для развития массового предпринимательства планируется выдать 302 кредита на сумму 1,7 миллиарда тенге. - Максимальный размер микрокредита в сельской местности составляет 6,9 миллиона тенге, в городе - 18,1 миллиона тенге. Кроме этого, будут 1 394 безвозмездных государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей. Максим