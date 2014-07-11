Корреспонденты портала «Мой ГОРОД» побывали в гостях у КХ «Балауса», где в промышленных масштабах выращивают арбузы и дыни.
КХ «Балауса» уже начал продавать всем известные тайпакские арбузы.
- С чего я начал выращивать арбузы? Да, это дело еще мой отец начал, теперь я вместе с братьями продолжаю, так сказать, семейный бизнес, - рассказывает директор КХ «Балауса» Нурлан ЖУМАШЕВ
. – Всего в нашем пользовании 360 гектаров. Каждый год я сажаю на разных участках. К примеру, в этом году я взял ближайший участок к дороге в 35 га и засеял арбузами, дынями, луком, капустой, в общем, всеми овощами и ягодами, кроме картофеля. А посадкой я занимаюсь с 1992 года.
По словам Нурлана Абаевича, в его в хозяйстве работают 35 человек, из них 10 сюда направлены биржей труда, остальных он нашел сам в своем родном поселке Алмалы, что находится почти в 300 километрах от Уральска. Но когда начнется массовый сбор урожая, работники разделятся по всем крестьянским хозяйствам.
- Главная проблема в нашей работе - это найти людей, которые пойдут работать на поле. Конкуренция большая. В нашем районе 57 КХ, из них 54 занимаются овощеводством, - сообщил глава КХ «Балауса». – Что касается зарплаты, то люди получают 1500-2000 тенге в день. Тем, кто от биржи, 50% заработной платы платит государство, а вторую половину я.
Также глава КХ отметил, что помимо нехватки рабочей силы, есть и проблемы с реализацией овощей.
- Власти, конечно, устраивают всевозможные ярмарки, но они однодневные, там много не продать, в конце ярмарки приходится отдавать даром, назад же не повезешь, - делится Нурлан ЖУМАШЕВ. – А что касается места на рынке, то и вовсе забыть можно. Как не обратишься, мест никогда нет. Приходится выезжать на ярмарки не только в город, но и в ближайшие районы.
На сегодняшний день в города Уральск и Атырау КХ «Балауса» сдали оптовикам около сорока тонн арбузов по цене 55 тенге за кило и десять тонн дынь по 140 тенге за килограмм. Сбор овощей (кроме огурцов - их уже сдали) планируется начать к 1 сентября, то есть к засолке.
- Если говорить о материальных затратах, то на посев, зарплату, удобрения и опрыскивание от вредителе я уже потратил 15 млн тенге. Ожидаю, что прибыль в этом году составит 25-30 млн, так как планирую расширяться, - говорит Нурлан АБАЕВИЧ. – Я уже открыл КХ «Бота», буду заниматься скотоводством. На данный момент уже приобрел 30 голов КРС.
По словам Нурлана ЖУМАШЕВА, около двух недель назад все земли, которые предназначены под сенокос, сгорели, площадь возгорания составила 90 гектаров.
- В машине ехал мужчина, который заблудился в поле, - рассказал наш собеседник. – Автомобиль загорелся, не знаю, почему. Пожарные приезжали тушить. Теперь я практически остался без запасов сена.
На поле работников из поселка привозит «Газель», которая вечером, по окончанию намеченного плана на день, увозит обратно. Также рабочих кормят 4 раза в день за счет, так сказать, заведения. Готовит здесь повар, которая вместе с рабочими приезжает на поле утром.
В «Балауса» уверен, что знаменитые тайпакские арбузы, которые славятся своим вкусом, можно вырастить и в городских условиях – просто надо хорошо ухаживать.
Фото Медета МЕДРЕСОВА