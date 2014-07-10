10 июля водные спасатели ДЧС ЗКО провели акцию «Жертвам на воде нет!». Она курсировали на лодке по Уралу, а на берегах раздавали отдыхающим листовки и значки.    voda В водно-спасательной службе работает 51 спасатель, и каждого из них можно назвать универсальным, так как практически каждый из них может работать в нескольких ипостасях: водителем, парамедиком, судоводителем, стропальщиком, сварщиком и прочим. voda2 Прежде чем водная эскадрилья вышла на рейд, все представители СМИ получили строгие инструкции и спасательные жилеты. - Акция «Жертвам на воде нет!» проводится у нас ежегодно, - говорит начальник ВСС ДЧС ЗКО Бисенбай ДЖЕКСЕНОВ. -  Мы проводим агитационную работу среди отдыхающих. Все знают, что невнимательность, распитие спиртных напитков, купание в местах, не предусмотренных для этого, опасно. Только за этот год в водоемах области утонуло 16 человек, из них шестеро дети. Всех этих жертв могло бы и не быть, если бы люди относились к отдыху на воде с осторожностью. voda3 Курс наших лодок лежал от станции водных спасателей до знаменитого всем дикого пляжа, который расположен в районе завода «Металлист». voda4 И первые же отдыхающие, как оказалось, не только решили искупаться, но и навести чистоту в салонах своих автомобилей. voda5 Во многих местах берега Урала настолько круты, что дух захватывает. Но дети есть дети, они не ведают страха и безбоязненно купаются вот в таких местах, а многие без присмотра родителей. voda6 Проплывая мимо сего «Теремка», не удержалась и сделала фото на память. Чего только не придумают народные умельцы - даже речную «Фазенду». voda7 К слову, в этот день отдыхающих на реке было не столь много, как в выходные дни, но, тем не менее, народ купался и загорал. В общем, отдыхали, как могли. Спасателей встречали с пониманием и даже вносили свои предложения. - Я живу в районе «Детский сад», уже давно на пенсии и очень часто прихожу на речку провести досуг, - говорит пенсионерка Нина ФИЛАТОВА. - И меня возмущает, как ведут себя здесь молодые люди. Мало того, что они распивают на берегу спиртные напитки, так еще и загрязняют мусором весь берег. Предлагаю проводить раз в неделю рейд и штрафовать вот таких безобразников. voda8 Впрочем, не все отдыхающие встречали спасателей дружелюбно. Но разобравшись, что к чему, быстро «остывали» и продолжали отдыхать по-своему. voda9 Вместе со спасателями агитационную работу проводили и волонтеры. Они раздавали не только буклеты, но и награждали детей, умеющих плавать, специальными значками.