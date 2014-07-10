Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». avaria_trassa_mg 13 Как выяснили наши корреспонденты, шестеро пострадавших - члены одной семьи, проживающие в городе Тюмень России. У трехлетнего Юсупа ГУСЕЙНОВА проникающая рана живота, закрытый перелом правого бедра со смещением, обширная скальпированная рана плеча, предплечья, ушибленная рана головы, шок 2-3 степени. У шестилетней Сары ГУСЕЙНОВОЙ перелом большеберцовых костей обеих голеней. У 10-летней Айсу ГУСЕЙНОВОЙ перелом внутренних мыщелков, берцовых костей голени справа. У Оксаны БАТАЛОВОЙ 1972 года рождения ушиб тазовой кости, мягких тканей. У водителя машины и отца семейства Вугара ГУСЕЙНОВА 1976 года рождения черепно-мозговая травма, перелом шейки левого плеча, акромиального конца ключицы. 22-летняя старшая дочь Кристина ВАРАКИНА погибла на месте происшествия. В консульстве России в Уральске, куда сообщили об аварии наши корреспонденты, ответили, что примут информацию к сведению и окажут всю необходимую помощь пострадавшим. Напомним, сегодня, 10 июля, в 200 километрах от Уральска перевернулся автомобиль Nissan. Автокатастрофа произошла на трассе Уральск-Атырау. В данный момент все пострадавшие находятся в Акжайыкском ЦРБ, куда прибыла бригада санавиации. Сейчас больным оказывают помощь на месте, после они будут доставлены в Уральск.