Речь идет об уже бывшем председателе Зеленовского районного суда Бахытжане САТЫБАЛДИЕВЕ, который находится под следствием в связи с подозрением в получении взятки. Сегодня об этом на пресс-конференции по итогам полугодия сообщил председатель областного суда Бек АМЕТОВ.   finpol Напомним, 18 февраля текущего года в департамент финансовой полиции ЗКО обратился директор ТОО "Гинаят Курылыс", который обвинил САТЫБАЛДИЕВА в вымогательстве взятки в крупном размере, чтобы избежать штрафа по административному материалу. - Председатель Зеленовского районного суда №2 Бахытжан САТЫБАЛДИЕВ был освобожден от своих полномочий за совершение коррупционных действий, - рассказал председатель областного суда Бек АМЕТОВ.-  Финансовая полиция зафиксировала факт получения взятки. На данный момент обвиняемый находится под следствием. Кроме этого, на пресс-конференции было отмечено, что в области увеличилось количество судебных дел и заявлений. За первое полугодие в суды области поступило 14 726 заявлений и 205 дел, это на 3 376 заявлений и 30 дел больше, чем в прошлом году – рост  составил 19,2%. Также увеличилось количество поступивших жалоб в апелляционную коллегию. В первом полугодии поступило 812 дел, из них на данный момент рассмотрено 795. - Вопросы оперативности рассмотрения дел,  направления дел на апелляционное рассмотрение, сроки нахождения дел в экспертных учреждениях находятся на особом контроле областного суда. За этот период оконченных дел с нарушением сроков или находящихся в производстве свыше 6 месяцев не было, - отметил Бек АМЕТОВ. Выяснилось, что основная нагрузка по рассмотрению гражданских дел, как и раньше, приходится на суд №2 г. Уральска.