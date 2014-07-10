Актюбинские наркоманы подсели на так называемый «крокодил». Врачи областного наркологического диспансера говорят, что больше 90% наркозависимых сидят на так называемых дезоморфинах, известных как «крокодил», передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". NARKO От этой «дури» спасения нет, отмечают медики. Но всё же каждый день им приходится вытаскивать из того света десятки жизней.  В лучшем случае после «крокодила» выпадают волосы и кожа покрывается пятнами, в худшем  - вымирает мозг. Врачи говорят, что из двух тысяч, состоящих на учёте наркоманов, больше сотни - это подростки. И это лишь официальные данные.  Бороться с психотропными веществами и вредными привычками людей врачи готовы, но главное - это выбор самого человека. - Больше 90% сидят на так называемых дезоморфинах, на сленге у них называется «крокодил». Эту жидкость изготавливают из бензина, из порошка, скажем «Тайд», белизны, сера, пенталгина и других анальгетиков. Они изготавливаются кустарным образом. И потом вводят внутривенно. Раньше мы боролись с одним наркотиком, сейчас с более тяжёлыми последствиями кустарных наркотиков, - сообщила заместитель главного врача по  лечебной работе областного наркологического диспансера Есенаман НЫСАНОВ. Гаухар АЛИ