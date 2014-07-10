Сегодня, 10 июля, в управлении внутренней политики ЗКО был проведен семинар-совещание на тему искоренения коррупции в гражданском обществе. Депутаты мажилиса, представители финпола и НПО обсуждали, как сформировать антикоррупционное мировоззрение у граждан. На совещании было отмечено, что коррупция мешает экономическому и политическому развитию страны и даже наносит вред национальной безопасности. Основными причинами были названы неформальные связи между работником и работодателем, незнание или непонимание законов, профессиональная некомпетентность, а также распространенное чувство безнаказанности или, как сказал экс-аким Уральска, а ныне депутат мажилиса, Самиголла УРАЗОВ, "уверенность в том, что все можно развести". - Все пробелы в судебной, исполнительной и других системах нужно активно устранять. Необходимо найти золотую середину, чтобы преодолеть коррупцию, - заявил другой депутат мажилиса Виктор КИЯНСКИЙ. Также был показан красочный ролик, задачей которого является повысить антикоррупционное мировоззрение граждан и призыв к борьбе с коррумпированными лицами. - За полгода в области  было заведено 72 уголовных дела по коррупции. Среди них 12 работников акиматов, 7 из них акимы сельских округов и их приближенные, а также двое из филиалов национальных компаний, еще 12 из правоохранительных органов, - такую нерадужную статистику привела старший инспектор по особо важным делам информационно-аналитического отдела ДБЭКП по ЗКО Галия ИЩАНОВА. Кроме этого, в ЗКО было выявлено 21 преступление в сфере государственных закупок, это в 4 раза больше, чем за прошлый год. Так как коррупция причисляется к особо тяжким преступлениям, то срок наказания составляет от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. - Само государство устало от коррупции. Хотелось бы жить в таком обществе, где процент коррупции очень низок. Задача каждого гражданина - противостоять ей, - сообщила президент ассоциации "Гражданский альянс ЗКО" Алия САЛИЕВА.