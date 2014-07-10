ЧП случилось недалеко от поселка Чирово в Зеленовском районе - сгорели поля озимой пшеницы, принадлежащие ТОО «АгроСервисБатыс». Общая площадь пожара составила 400 гектаров. По полученной информации, возгорание началось от проходящей рядом дороги, после чего огонь перебрался на посевы. Глава крестьянского хозяйства Газиз РАБАЕВ комментировать ситуацию отказался, лишь отметив, что возможной причиной возгорания стал выброшенный бычок из окна проезжающей машины. Пожар был потушен силами близлежащих крестьянских хозяйств. В управлении сельского хозяйства по ЗКО о пожаре знают, однако не считают, что потеря такого количества озимых на общую ситуацию по урожаю серьезно не повлияет. - Это никак не отразится на ценах, - уверен руководитель отдела земледелия и семенной инспекции управления сельского хозяйства по ЗКО Денис УМАШЕВ.  - 400 гектаров - очень маленькая площадь. Для сравнения могу сказать, что в области засеяно 316 тысяч гектаров. В неблагоприятные годы было списано до 60% урожая пшеницы, но у нас есть стабилизационный фонд, который помогает держать цены на муку и хлебобулочные изделия на одном уровне. Также УМАШЕВ рассказал, что посевы были застрахованы у ОВС «Сактанушы», однако пожар страховым случаем не является. - Посевы страхуют от неблагоприятных природных явлений, - объяснил чиновник. - Согласно закону об обязательном страховании в растениеводстве, пожар не входит в их перечень. Туда входит заморозки, переувлажнение почвы, воздуха и др. Могу сказать, что со стороны страховой компании возмещения затрат не будет. Как рассказали в управлении сельского хозяйства, всего «погорельцам» принадлежит 5400 гектаров, из которых 2400 засеяны озимой пшеницей, а остальные – яровыми культурами. Фото Ербола АМАНШИНА