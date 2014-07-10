34-летний российский специалист Владимир ГАЗЗАЕВ назначен на должность главного тренера действующего чемпиона Казахстана футбольного клуба «Актобе». Профессиональная футбольная карьера Владимира ГАЗЗАЕВА началась в 1997 году с выступления за дублирующий состав владикавказской «Алании», и завершилась уже в 1998 году. Спустя 11 лет Владимир ГАЗЗАЕВ вновь вернулся в футбол, но уже в качестве тренера. В 2009 году он был назначен помощником главного тренера «Алании». В 2011 году он был представлен в качестве нового главного тренера команды. Под его руководством «Алания» смогла выйти в премьер-лигу России, но вскоре вылетела из неё. Напомним, должность главного тренера ФК «Актобе» была вакантна после ухода с этого поста казахстанского специалиста Владимира НИКИТЕНКО.