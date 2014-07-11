Сегодня ночью пострадавшие в аварии на трассе «Атырау-Уральск» на реанимобилях были доставлены в Уральск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В областную детскую больницу около 23 часов из Акжайыкской районной больницы были доставлены пострадавшие в ДТП на трассе Уральск - Атырау. Маленького Юсупа привезли первым на реанимобиле, так как его срочно надо было оперировать. У него проникающая рана живота. Позже привезли маму и двух девочек. Отца семейства Вугара ГУСЕЙНОВА отвезли в областную клиническую больницу. - На сегодняшний день мальчика прооперировали, он находится в реанимации, состояние тяжелое, но стабильное. Две девочки находятся в отделении травматологии. Мама тоже госпитализирована по уходу за детьми, у нее ушибы, - рассказал заместитель директора областной детской больницы Александр ГЕХМАН. Напомним, вчера, 10 июля, на трассе Уральск-Атырау в 200 км от Уральска произошло ДТП. Водитель автомобиля "Ниссан Премьера" не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и перевернулся в кювет. В машине было шесть человек, из них четверо детей. Старшая дочь 22-летняя Кристина от полученных травм скончалась на месте. Еще двух девочек 6 и 10 лет со сломанными конечностями на попутке отвезли в Акжайыкскую больницу. Маму с трехлетним сыном Юсупом также направили в местную больницу. Вчера же на сайт портала "Мой ГОРОД" написали родственники Гусейновых из Тюмени, которые узнали о происшествии в новостях. Сейчас они связались с пострадавшими. В управлении здравоохранения ЗКО заявили, что врачи обеих больниц оказывают всю необходимую помощь туристам. Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА