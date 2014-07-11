Сегодня, 11 июля, в старом сквере открыли памятник казацкому писателю, журналисту, поэту и художнику Никите САВИЧЕВУ.
В городском музее "Старый Уральск" уже давно начался сбор средств на возведение памятника. К слову, стоимость работы стоит 1,2 млн тенге. Автором скульптуры является уральский художник-скульптор Дмитрий БАЙМУКАШЕВ.
- Изготовление памятника заняло около месяца. Работа сделана из стекловолокна, материал очень легкий, но прочный. Это в принципе забытая технология, так как сейчас многие памятники изготовляют из бетона, - рассказал Дмитрий БАЙМУКАШЕВ.
Памятник открыли замакима области Бахтияр МАКЕН
и писатель-краевед Уральска Николай ЧЕСНОКОВ
- Никита Фёдорович - талантливейший писатель, поэт, художник. Без его творчества сложно представить себе культуру Приуралья 19 века, - сообщил Николай ЧЕСНОКОВ.
- Никита САВИЧЕВ исследовал культуру и быт народов Приуралья. В своих очерках он описывал жизнь казахских батыров Исатая ТАЙМАНОВА и Махамбета УТЕМИСОВА, также он был большим другом композитора-импровизатора КУРМАНГАЗЫ, - добавил замакима области Бахтияр МАКЕН.
На открытии памятника вручили благодарственные письма от акима области директору ТОО "Архдизайн" и мастерской "Маэстро" Ольге НАЗАРЧУК, генеральному директору ТОО "Казармапром" Станиславу КАЧАЛО, директору ТОО «Строительная коммерческая фирма «Отделстрой» Валентине МИХНО, директору ТОО «Альтаир» Сергею ПОТИЧЕНКО, попечителю музея «Старый Уральскъ» Наталье СЛАДКОВОЙ, директору музея «Старый Уральскъ» Геннадию МУХИНУ, а также автору скульптуры Дмитрию БАЙМУКАШЕВУ.
- Открытие памятника очень важно для уральских казаков. На этой земле проживает более 100 национальностей и я рад, что мы живем в мире и согласии, - поздравил вице-консул генерального консульства Российской Федерации в г.Уральске Дмитрий ПАНТЕЛИН
На открытии памятника выступал украинский хор с песней на одно из стихотворений поэта, а также уральский казачий хор с самой любимой песней казачества «На краю Руси обширной».
- Никита Фёдорович был архивариусом казачьего войска, он много путешествовал и описывал быт и жизнь казахов. На Ленинской станице второго Калмыковского отдела он встретился с казахским акыном КУРМАНГАЗЫ, где слушал его произведения. Никита САВИЧЕВ сказал, что если бы КУРМАНГАЗЫ получил европейское образование, то он был бы наряду с европейскими композиторами, - рассказывает подъесаул Уральского-Яицкого казачества Максут УТЕПОВ.
В свою очередь после смерти писателя КУРМАНГАЗЫ посвятил ему кюй под названием "Лаушкин", так называли САВИЧЕВА казахи Внутренней Орды.
- Мой прапрапрадед Анисий Фёдорович был родным братом писателя. Для нашей семьи это очень знаменательное событие. Наш дед был талантливым человеком, - рассказывает Лидия ТКАЧЁВА
На торжественном открытии рассказали, что Никита САВИЧЕВ был человеком прогрессивных взглядов для того времени. Он был горячо убежден в исторической необходимости сближения и дружбы двух соседствующих народов.
Фото Розалии Елжасовой