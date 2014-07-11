Иллюстративное фото с сайта mrhow.ru Иллюстративное фото с сайта mrhow.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу суда Актюбинской области. - Как следует из материалов уголовного дела, в марте этого года в городе Кандыагаш безработный местный житель увидел на автобусной остановке женщину и решил с ней познакомиться. Новая знакомая поведала о том, что у неё нет работы, жилья и родственников. Мужчина пообещал что, устроит на работу, где она будет ежемесячно получать 20 тысяч тенге, а также кров и еду. При этом сам он перебивался случайными заработками и скитался по чужим углам. Остро нуждаясь в деньгах он задумал продать женщину в качестве рабочей силы в какое-нибудь крестьянское хозяйство, - сообщили в пресс-службе. Найти покупателей самостоятельно он не смог и обратился к приятелю, который пообещав помочь в поиске, на самом деле, пошел в полицию. Стражи порядка вручили ему меченные 10 тысяч тенге, при получении которых, впоследствии, несостоявшийся работорговец был задержан. Мугалжарский районный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор не вступил в законную силу. Отметим, это первая судимость 57-летнего мужчины.