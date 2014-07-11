Сегодня, 11 июля, в районе турбазы "Динамо" состоялся торжественный спуск первого головного быстроходного патрульного катера "Айбар" для пограничной службы РК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Данный катер отличается от предыдущих, во-первых, скоростью, он может развить до 50 узлов, говоря на гражданском языке, 100 км/час. Это позволит быстрее предотвратить нарушения на казахстанской границе. Во-вторых, он более модернизирован в плане вооружения, - рассказал командующий береговой охраны пограничной службы КНБ, капитан первого ранга Кдыржан МУКАНОВ. - Вместе со мной на катере поплывут 15 человек экипажа, не считая медработников и работников по монтажу. Генеральный директор АО "Зенит" Вячеслав ВАЛИЕВ отметил, что теперь они будут изготавливать катера именно такого образца и уже есть новый заказ. Катер "Айбар" заводчане изготавливали полтора года. - На катере установлен боевой модуль с дистанционным управлением, который полностью обеспечит действия по прицеливанию и управлению оружием, - говорит директор АО "Зенит". - На катере установлены новые двигатели, ранее на выпускаемых нами судах были винтовые двигатели, а здесь водометы. Отправят катер в плавание к концу месяца, а пока здесь в Уральске будут проводить последние испытания перед выходом в море. По традиции аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ вместе с Вячеславом ВАЛИЕВЫМ в торжественной обстановке выполнили ритуал - разбили о борт бутылку шампанского. Всего заводом "Зенит" было изготовлено 22 катера для пограничной службы. Фото Медета МЕДРЕСОВА