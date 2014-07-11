3 июля в дежурную часть обратилась 68-летняя пенсионерка и сообщила о том, что с 3 апреля по 25 октября 2013 года малознакомая женщина обманным путем завладела деньгами в сумме 45 тысяч долларов, пообещав помочь в приобретении арестованной квартиры, - рассказали в пресс-служба ДВД Актюбинской области. По данному факту была задержана 42-летняя жительница Актобе, которая во время допросов призналась в содеянном. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РК, она находится под подпиской о невыезде.