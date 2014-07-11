Об этом говорили сельхозпроизводители области говорили на встрече в региональной палате предпринимателей ЗКО с представителями холдинга «КазАгро», передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Одной из главных проблем на сегодняшний день, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители области, касается оформления документов для выдачи кредита или оформления лизинга, которые требуют дочерние организации «КазАгро». - Я хотел бы рассказать, с чем столкнулся на собственном примере, - говорит директор КХ «Дуйсен» Тлек ЗАЛМУКАНОВ. - Так, в прошлом году мне нужно было приобрести комбайн, и я обратился в областной филиал «КазАгроФинанс», чтобы взять технику в лизинг. И сотрудница «КазАгроФинанса» попросила предоставить список документов, который мелким шрифтом занял буквально три листа формата А4. То есть я должен был предоставить полный отчет за последние пять лет. Это просто нереально собрать, для таких предпринимателей как я, так как мы не держим у себя бухгалтеров в штате и для нас сдать налоговые отчеты вовремя - это уже большая радость. А тут столько документов, чуть ли не подотчетность, сколько бензина я когда-то заливал. Конечно, я нашел выход из положения и купил комбайн, но как вы сами понимаете, обошелся своими силами без лизинга. Я думаю, что список требуемых документов нужно упростить, чтобы мы - обычные работяги - смогли работать и развиваться. Помимо этого вопроса, на совещании рассматривался ряд таких вопросов, как процедура получения кредитов, лизинга техники и скота, страхования КРС и так далее. Все предложения сельских предпринимателей сотрудники региональной палаты предпринимателей обещали донести до уполномоченных организаций.