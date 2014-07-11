Сегодня ночью в Актобе прошел сильный дождь, который буквально затопил девятиэтажный новый дом, расположенного в новом микрорайоне «НурАктобе». В квартирах с 9 по 6 этажи теперь стоят огромные лужи, а шокированные люди хватаются за головы. К слову, о том, что дома эти построены совершенно некачественно, горожане начали трубить уже с первых дней новоселья, но никто и подумать не мог, что все так страшно. - Все с туалета лилось. По колено была вода. Все вошло в дом. Линолеум, ковры - все воняет. Эту вонь не перенести. Это же издевательство! Переехали в новый дом в январе! - чуть ли не плача рассказывает жительница злополучного дома Анаргуль КУТАНОВА. К разгневанным актюбинцам уже приезжала делегация из акимата. Чиновники, разумеется, обещают, что помогут привести квартиры в порядок. - Получилось так, что ливневая канализация не выдержала такого потока воды, и произошел разрыв трубы. И вся вода с крыши хлынула в подъезд. Мы уже все обследовали, выявили причину. Будем, конечно, принимать все меры по восстановлению, - сообщил Геннадий Дудаков, советник акима г. Актобе.