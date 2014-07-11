В отношении компании "Гульнар тур" возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру Бостандыкского района Алматы.  "Прокуратурой Бостандыкского района в целях своевременного восстановления прав граждан - потребителей, пользующихся услугами туристической компании ТОО ТК "Гульнар Тур", проведена работа, направленная на пресечение противозаконных действий ответственных лиц обозначенного товарищества. В результате этого, 9 июля 2014 года УВД Бостандыкского района по заявлениям гражданина Багирова и других (по первоначальным сведениям всего 28 потерпевших), возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Предварительный ущерб составляет около 6 миллионов тенге. Надзор за ходом расследования данного преступления находится на строгом контроле органов прокуратуры. Напомним, что с начала лета возникали многочасовые задержки рейсов. Сотни клиентов туроператора "Гульнар тур" не смогли вернуться в Казахстан из Турции в запланированное время. Как пояснили в Комитете гражданской авиации, проблемы были связаны с тем, что разрешение на эксплуатацию самолета авиакомпании Jet Airlines, выполнявшей программу "Гульнар тур", действовало до 30 июня. Позже госорганы Казахстана пообещали вывезти оставшихся туристов из Турции до 12 июля. Между тем, Национальная лига потребителей Казахстана потребовала ареста имущества туроператора "Гульнар тур", а МИД сообщил, что будет ходатайствовать о лишении лицензии.