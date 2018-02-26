Крестьянские хозяйства должны кооперироваться по примеру Актюбинского мясного кластера – Бердыбек Сапарбаев

23 февраля аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев посетил с рабочей поездкой в Уилской район, в ходе которой ознакомился с работой ряда крестьянских хозяйств и социальных объектов. В Саралжинском сельском округе глава региона побывал в КХ «Айтан». Председатель хозяйства Ерлан Муханов рассказал, что используя меры государственной поддержки в рамках «Дорожной карты бизнеса-2020» приобрел 120 голов КРС «казахской белоголовой» породы. В планах – расширение еще на 80 голов КРС. Бердыбек Сапарбаев также посетил ТОО «Тажибай Агро», глава которого взял в аренду у ТОО «Актеп» 100 голов КРС породы