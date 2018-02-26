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Социум

Крестьянские хозяйства должны кооперироваться по примеру Актюбинского мясного кластера – Бердыбек Сапарбаев

23 февраля аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев посетил с рабочей поездкой в Уилской район, в ходе которой ознакомился с работой ряда крестьянских хозяйств и социальных объектов. В Саралжинском сельском округе глава региона побывал в КХ «Айтан». Председатель хозяйства Ерлан Муханов рассказал, что используя меры государственной поддержки в рамках «Дорожной карты бизнеса-2020» приобрел 120 голов КРС «казахской белоголовой» породы. В планах – расширение еще на 80 голов КРС. Бердыбек Сапарбаев также посетил ТОО «Тажибай Агро», глава которого взял в аренду у ТОО «Актеп» 100 голов КРС породы
Дана Рахметова
Крестьянские хозяйства должны кооперироваться по примеру Актюбинского мясного кластера – Бердыбек Сапарбаев
23 февраля аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев посетил с рабочей поездкой в Уилской район, в ходе которой ознакомился с работой ряда крестьянских хозяйств и социальных объектов.
В Саралжинском сельском округе глава региона побывал в КХ «Айтан». Председатель хозяйства Ерлан Муханов рассказал, что используя меры государственной поддержки в рамках «Дорожной карты бизнеса-2020» приобрел 120 голов КРС «казахской белоголовой» породы. В планах – расширение еще на 80 голов КРС. Бердыбек Сапарбаев также посетил ТОО «Тажибай Агро», глава которого взял в аренду у ТОО «Актеп» 100 голов КРС породы «Ангус». Аким области призвал фермеров активнее развивать животноводство, отметив преимущества кооперации крестьянских хозяйств вокруг Актюбинского мясного кластера, создаваемого на базе ТОО «Актеп». - Такие крестьянские хозяйства должны быть в каждом районе области. Наша главная цель – увеличить объемы производства мяса и мясной продукции. Тем самым, в первую очередь, мы хотим обеспечить внутренний рынок, а излишки отправлять на экспорт, - подчеркнул Б.Сапарбаев. Также он рассказал о планах по созданию первого в республике «Центра обслуживания фермеров». - Мы планируем открыть «Центр обслуживания фермеров», в рамках которого будет внедрена единая электронная база реализуемого скота, организован аукцион и площадка для продажи живого скота и сельхозтехники. Там же будут расположены представительства финансовых институтов, оказывающих господдержку сельхозтоваропроизводителям, - добавил аким области. Напомним, в январе т.г. Актюбинскую область посетили руководители крупных сельхоз формирований и предприятий со всего Казахстана во главе с заместителем премьер-министра – министром сельского хозяйства Умирзаком Шукеевым. В ходе визита делегация ознакомилась с опытом работы ТОО «Актеп». Сельхозпредприятие работает с 2012 года, занимается разведением племенного скота, имеет откормочную площадку на 11 000 голов КРС и мясоперерабатывающий комплекс мощностью более 7200 тонн продукции в год. Сегодня кластер сотрудничает с 350 крестьянскими хозяйствами по всей области. Такое партнерство является очень выгодным как для ТОО «Актеп» так и для простых фермеров.  
Актюбинская область животноводство

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