Кровати, матрасы и подушки отечественного производства предлагает компания «Formula Sna»

Вас мучает бессонница? Неудобная подушка и матрас не дают спокойно уснуть? Решить данную ситуацию Вам поможет компания "Formula Sna". Матрасы компании сделают Ваш сон спокойным и крепким. Вся продукция магазина "Formula Sna" выполнена из безопасных материалов, все комплектующие - бельгийского, казахстанского и российского производства. В ассортименте - 6 видов матрасов и кроватей, а также 2 вида подушек, все произведено на высококачественном оборудовании. Продукция состоит из разного вида наполнителей - латекса, кокосовых сплит и пены с памятью формы. Компания может изготовить матрасы по индив