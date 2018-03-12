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Бизнес-новости

Кровати, матрасы и подушки отечественного производства предлагает компания «Formula Sna»

Вас мучает бессонница? Неудобная подушка и матрас не дают спокойно уснуть? Решить данную ситуацию Вам поможет компания "Formula Sna". Матрасы компании сделают Ваш сон спокойным и крепким. Вся продукция магазина "Formula Sna" выполнена из безопасных материалов, все комплектующие - бельгийского, казахстанского и российского производства. В ассортименте - 6 видов матрасов и кроватей, а также 2 вида подушек, все произведено на высококачественном оборудовании. Продукция состоит из разного вида наполнителей - латекса, кокосовых сплит и пены с памятью формы. Компания может изготовить матрасы по индив
gorod
Кровати, матрасы и подушки отечественного производства предлагает компания «Formula Sna»
Вас мучает бессонница? Неудобная подушка и матрас не дают спокойно уснуть? Решить данную ситуацию Вам поможет компания "Formula Sna".
Матрасы компании сделают Ваш сон спокойным и крепким. Вся продукция магазина "Formula Sna" выполнена из безопасных материалов, все комплектующие - бельгийского, казахстанского и российского производства. В ассортименте - 6 видов матрасов и кроватей, а также 2 вида подушек, все произведено на высококачественном оборудовании. Продукция состоит из разного вида наполнителей - латекса, кокосовых сплит и пены с памятью формы. Компания может изготовить матрасы по индивидуальным размерам. Срок изготовления заказа займет 2 - 3 недели. Весь товар сертифицирован. Гарантия на матрасы составляет 10 лет.
Продукцию магазина "Formula Sna" можно приобрести как за наличные, так и в рассрочку на 3-6 месяцев через "АльфаБанк". Вся процедура оформления документов займет максимум 15 минут. Доставка товаров по городу осуществляется бесплатно с подъемом на любой этаж. В пригородные сельские округа стоимость доставки обговаривается отдельно. Кроме того, магазин осуществляет постпродажное обслуживание.
Мы рады видеть Вас все дни недели с 10.00 до 20.00 без выходных и обеденного перерыва. Наш адрес: ТД "Уют", бутик 15, ул.Канцева, 1А, магазин "Formula Sna". Сайт Formulasna.kz. Телефон: +7 701 577 57 64
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