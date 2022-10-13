- Это проблема, над которой мы работаем, но решить её непросто. Перовое, с чем сталкиваемся, права собственности. Акты собственности на землю, к сожалению, выданы, и давно. И если переносить любой объект, нужно иметь место, куда перенести, кроме того, собственнику нужно предложить что-то вместо, - сказал аким.

Изображение с сайта Pixabay Жители Ауэзовского района на встрече с акимом пожаловались на скопление машин вокруг рынка CarCity. Ерболат Досаев ответил, что в Алматы 56 базаров, которые не должны находиться в черте города.При этом, есть факты нецелевого использования арендованных участков. Поэтому он поручил акиму района совместно с прокуратурой проверить законность работы объектов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.