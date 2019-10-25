Крупный магазин за счет частных инвестиций строится в Аксае

По словам акима Бурлинского района Миржана Сатканова, привлечение инвестиций в экономику района, развитие не сырьевых секторов экономики – одно из приоритетных направлений работы местных исполнительных органов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". За счет средств частных инвесторов в г.Аксай строится крупный строительный магазин. - ТОО «НазТур» строит крупный строительный магазин, объем инвестиций - 100 млн тенге. Во время строительных работ трудоустроено порядка 45 человек, после завершения строительства на постоянной основе трудоустроятся свыше 50 человек. Завершение строительства зап