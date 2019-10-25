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Социум

Крупный магазин за счет частных инвестиций строится в Аксае

По словам акима Бурлинского района Миржана Сатканова, привлечение инвестиций в экономику района, развитие не сырьевых секторов экономики – одно из приоритетных направлений работы местных исполнительных органов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". За счет средств частных инвесторов в г.Аксай строится крупный строительный магазин. - ТОО «НазТур» строит крупный строительный магазин, объем инвестиций - 100 млн тенге. Во время строительных работ трудоустроено порядка 45 человек, после завершения строительства на постоянной основе трудоустроятся свыше 50 человек. Завершение строительства зап
Дана Рахметова
Крупный магазин за счет частных инвестиций строится в Аксае
По словам акима Бурлинского района Миржана Сатканова, привлечение инвестиций в экономику района, развитие не сырьевых секторов экономики – одно из приоритетных направлений работы местных исполнительных органов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
За счет средств частных инвесторов в г.Аксай строится крупный строительный магазин. - ТОО «НазТур» строит крупный строительный магазин, объем инвестиций - 100 млн тенге. Во время строительных работ трудоустроено порядка 45 человек, после завершения строительства на постоянной основе трудоустроятся свыше 50 человек. Завершение строительства запланировано на конец 2020 года, - рассказал Миржан Сатканов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
строительство

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