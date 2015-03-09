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Шоу-бизнес

Ксения Бородина выходит замуж

Фото: newsukrtime.com Новый возлюбленный телеведущей объявил о радостном событии во время празднования 32-летия Бородиной сообщает super.ru В жизни Ксении Бородиной грядет радостное событие — 32-летняя телеведущая и ее новый возлюбленный, бизнесмен, скоро сыграют свадьбу. Об этом сами будущие молодожены сообщили на вечеринке по случаю дня рождения Бородиной в столичном ресторане La Barge. Молодой человек, произнося тост в честь своей избранницы, сообщил, что они поженятся 5 сентября. — Я хочу поздравить свою любимую с днем рождения, — начал бизнесмен. — Она и так всего достигла сама, но я хочу
gorod
Ксения Бородина выходит замуж
Фото: newsukrtime.com
Фото: newsukrtime.com
 Фото: newsukrtime.com Новый возлюбленный телеведущей объявил о радостном событии во время празднования 32-летия Бородиной сообщает super.ru В жизни Ксении Бородиной грядет радостное событие — 32-летняя телеведущая и ее новый возлюбленный, бизнесмен, скоро сыграют свадьбу. Об этом сами будущие молодожены сообщили на вечеринке по случаю дня рождения Бородиной в столичном ресторане La Barge. Молодой человек, произнося тост в честь своей избранницы, сообщил, что они поженятся 5 сентября. — Я хочу поздравить свою любимую с днем рождения, — начал бизнесмен. — Она и так всего достигла сама, но я хочу пожелать ей еще немного максимума. Я всегда с тобой и безумно тебя люблю. У нас с тобой скоро самое замечательное событие, которое мы наметили. Пока это останется в секрете и вы никому об этом не говорите, это наш с вами секрет! 5 сентября — наш с вами секрет!
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 Источник фото: SUPER.ru

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