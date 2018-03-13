КСК Уральска начали сбивать метровые сосульки с крыш

Городские власти обязали КСК города сбить с крыш сосульки и глыбы снега, которые свисают с крыш, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 13 марта, КСК "Нур" начали борьбу с сосульками. Дом, расположенный по улице Гумара Караша, 33, является одним из тех зданий, которые пугают мимо проходящих горожан размерами ледяных глыб, свисающих с карниза. По словам главного специалиста отдела ЖКХ Радмира ЖАСЕНОВА, кооперативы собственников квартир своими силами должны обеспечивать безопасность уральцев и удалять наледь с крыш и дворов. - Сегодня КСК "Нур" за свой счет арендовали технику и сби