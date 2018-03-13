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Социум

КСК Уральска начали сбивать метровые сосульки с крыш

Городские власти обязали КСК города сбить с крыш сосульки и глыбы снега, которые свисают с крыш, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 13 марта, КСК "Нур" начали борьбу с сосульками. Дом, расположенный по улице Гумара Караша, 33, является одним из тех зданий, которые пугают мимо проходящих горожан размерами ледяных глыб, свисающих с карниза. По словам главного специалиста отдела ЖКХ Радмира ЖАСЕНОВА, кооперативы собственников квартир своими силами должны обеспечивать безопасность уральцев и удалять наледь с крыш и дворов. - Сегодня КСК "Нур" за свой счет арендовали технику и сби
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КСК Уральска начали сбивать метровые сосульки с крыш
Городские власти обязали КСК города сбить с крыш сосульки и глыбы снега, которые свисают с крыш, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 13 марта, КСК "Нур" начали борьбу с сосульками. Дом, расположенный по улице Гумара Караша, 33, является одним из тех зданий, которые пугают мимо проходящих горожан размерами ледяных глыб, свисающих с карниза. По словам главного специалиста отдела ЖКХ Радмира ЖАСЕНОВА, кооперативы собственников квартир своими силами должны обеспечивать безопасность уральцев и удалять наледь с крыш и дворов. - Сегодня КСК "Нур" за свой счет арендовали технику и сбили сосульки с крыш домов, которые относятся к ним. Такому примеру должны последовать и остальные кооперативы собственников квартир, - сообщил Радмир ЖАСЕНОВ. Как рассказала жительница города Татьяна КУЛЬДЯЕВА, она работает в теннисном клубе, который находится на пересечении улицы Гумара Караша и проспекта Достык, и за всю зиму никто не сбивал сосульки с их крыши. - Дворника у нас нет. КСК тоже. По тротуару ходить опасно мимо нас, а ведь к нам дети ходят. Мы своими силами над входом убираем, но ведь они все равно появляются. Надо же не только с жилых домов сбивать наледь, но и с остальных зданий тоже, - заявила женщина. Напомним, 12 марта в редакцию "МГ" обратились жители города, которые рассказали, что по проспекту Достык страшно ходить из-за нависших над головами метровых сосулек и глыб снег.
Cw0gmRPsWz8 Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА
сосульки наледь крыши

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