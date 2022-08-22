- Угроза населению, флоре и фауне Чёрного моря отсутствует, герметичность оборудования сохранена. КТК незамедлительно обратился к производителю ВПУ и контролирующее безопасную эксплуатацию устройств общество за консультациями. Организации настоятельно рекомендовали приостановить эксплуатацию ВПУ до замены танков плавучести, - говорится в сообщении Каспийского трубопроводного консорциума.Поэтому погрузочные операции временно производятся только через ВПУ-3. Причиной повреждений могли стать сложные гидрометеоусловия.
Трубопроводная система КТК – один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяжённость трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1 511 километров. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии.Ранее сообщалось, что Минэнерго рассматривает альтернативные маршруты экспорта нефти после аварии на КТК.