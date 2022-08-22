По информации отдела образования Бурлинского района, в этом году 374 выпускника школ района изъявили делание сдавать Единое национальное тестирование. Как стало известно, 193 выпускника или 51,6% из сдававших ЕНТ стали обладателями государственного гранта для поступления в высшие учебные заведения Казахстана. Между тем стоит отметить, что на 2022-2023 учебные года 124 выпускника школы будут обучаться в вузах страны за счет местного бюджета. Именно столько грантов выделил акимат ЗКО.