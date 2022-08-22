Водитель скрылся с места ДТП. Мужчина порезал себе живот во время задержания в Актобе Иллюстративное фото из архива "МГ" О наезде написал блогер и журналист Михаил Козачков в Telegram.
- Cамое интересное началось, когда водитель вышел из машины и начал качать права. Тогда очевидцы обратили внимание, что мужчина явно пьян. Устав спорить, нарушитель просто сел за руль и уехал, - говорилось в описании к видео с места аварии.
Polisia.kz сообщила о задержании подозреваемого. У въезда в село Таран он наехал на 81-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия. Пенсионера госпитализировали. В отношении 61-летнего водителя завели дело сразу по трём статьям: ДТП, оставление места ДТП и управление в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный взят под стражу, авто водворено на штрафную стоянку.