- Стороны сошлись в цене – два миллиона тенге. Сделку назначили в минувшие выходные. Однако планы фигурантов были нарушены спецопераций, проведенной сотрудниками управлений криминальной полиции и по борьбе с организованной преступностью одновременно в разных частях города. В числе первых задержаны биологические родители девочки. Далее – потенциальные покупатели и семейная пара посредников. Последующим этапом было задержание 56-летней гражданки, которая за денежное вознаграждение взяла на себя обязательства по оформлению документов на ребенка, – рассказали стражи порядка.

Иллюстративное фото с сайта Pixabay Свою шестидневную дочь хотели продать 24-летняя женщина и её 21-летний сожитель. Покупателей они начали искать ещё два месяца назад. И нашли - 48-летнего мужчину и 46-летнюю женщину.При этом, у посредников на руках в момент встречи были ещё два грудных ребенка, предположительно трёх и семи месяцев. Не исключено, что этих детей подозреваемые могли использовать в качестве «живого товара». Расследование идёт по статье «Торговля несовершеннолетними». Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.