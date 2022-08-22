- За последние пять лет мы меняем пятое или шестое здание. Наше представление, как о художественной школе ломается тем, что нет своего здания. Мы постоянно в переездах. Сейчас мы обучаем детей в этой школе. Это храм искусства, нашей радости нет предела. И снова стал вопрос переселить нас, потому что частная физико-математическая школа расширяется и мы должны предоставить ей площадь. Это частная школа, которая основалась в Нур-Султане и они, приезжая из другого города, занимают государственное здание, хотя у них есть деньги на строительство или съём зданий. Пусть покупают, строятся. Почему они претендуют на здание школы имени Сакена Гумарова? Не стыдно сказать, что они собираются содержать здание за счёт налогов наших граждан. Им наверное так удобно.. Наша школа является членом международной организации ЮНЕСКО, - пояснила преподаватель детской художественной школы имени Сакена Гумарова Гульмира Куспанова.

- У нас учатся одарённые таланты и очень обидно, что такие дети практически никому не нужны. Обучение в художественной школе длится четыре года и затем они получают государственной диплом детской художественной школы. Они получают фундамент для поступления в высшие учебные заведения. Это скульпторы, архитекторы, дизайнеры, фотографы, модельеры, - сказала Гульмира Куспанова.

- Пусть частная математическая школа берёт землю и строится, за каждого ребёнка имеют по 150 тысяч тенге в месяц. У родителей школьников есть прекрасная возможность возить детей в любую точку города. А в нашей школе занимаются дети из малообеспеченных семей, есть инвалиды. Пусть государственная школа остаётся в этом здании и это единственное наше требование, - говорит председатель попечительского совета при ДШХ имени С. Гумарова Алия Базарбаева.

- Нас футболят из здания в здание с 1979 года, - заявила Алия Базарбаева.

- Не надо нам ничего другого. Наши дети вдохновляются тут, - отмечают родители.

- Почему вы свое здание не отдаете для частной школы, - задавали вопрос родители.

- Почему идёт лоббирование интересов? Все знаем, что РФМШ является акционерным обществом и одним из учредителей АО НИШ. Почему интересы компаний выше государственных интересов, - задал вопрос Лаврентьев.

- Здание этой школы предназначено для средне-общеобразовательных школ, есть спортивный зал и так далее. Для переезда художественной школы рассматривалось пару вариантов, в старое здание СОШ ГЭН или в здание вечерней школы напротив торгового дома Достык, - сказала Светлана Темиргалиева.

Сегодня, 22 августа, в здании художественной школы состоялось собрание, куда пришли более полусотни родителей, а также учителя. Все они требовали, чтобы их оставили обучаться в этом здании и не выселяли в очередной раз.Родители и учителя говорят, что детская художественная школа имеет право существовать, так как она единственная в ЗКО и является государственной. Оплата за занятия в месяц составляют 1 000 тенге с ученика, таких цен уже не существует по всей стране. В ней обучается около тысячи детей.Родители задаются вопросом, почему у детей отнимают право заниматься в нормальных условиях, тем более выпускники становятся успешными и известными по всему миру.Она отмечает, что проблем в их школе и так предостаточно, не хватает финансирования - приходится обращаться к бизнесменам и предпринимателям области, которые покупают им мольберты.Между тем родителям и учителям предлагают альтернативное здание, там где раньше была расположена СОШ ГЭН или вечерняя школа. Но на эти варианты никто не согласен. Родители один за другим выступали на собрании и высказывали своё мнение. Все говорили, что некоторые дети занимаются в художественной школе по назначению врачей, при этом абсолютно все ученики посещают занятия по собственному желанию.Также родители были возмущены бездействием сотрудников управления образования области.Председатель Западно-Казахстанского филиала народной партии «Казахстан» Борис Лаврентьев рассказал, что по обращению родителей они отправили письмо в Антикоррупционную службу, в прокуратуру области и департамент санитарно- эпидемиологического контроля для открытия проверки именно физико-математической школы. Так как частная школа незаконно занимает площадь с мая этого года.Со слов заместителя руководителя управления образования ЗКО Светланы Темиргалиевой, частная школа РФМШ открыта для разгрузки трёхсменного обучения в школах города.На что все родители заявили, что их требования никто не слышит. В заключение заместитель главного педагога области заверила, что пока дети художественной школы могут обучаться в здании школы имени С. Гумарова, но вопрос остаётся открытым. Получить комментарий от руководства частной школы РФМШ по номеру +7‒777‒529‒77‒67 не удалось.