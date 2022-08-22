В ДТП семимесячной девочке оторвало часть ножки. Участником аварии стал пьяный заместитель начальника поселкового отделения полиции Теректинского района Азамат Джумабаев, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Азамат Джумабаев
Столкновение
Lagrus и Hyundai произошло на 46-ом километре дороги Уральск - Таскала первого декабря 2021 года примерно в 19:00. На следующий день стало известно, что за рулём одного из авто находился пьяный заместитель начальника поселкового отделения полиции Теректинского района. Пострадавшая девочка была в тяжелейшем состоянии
, ей оторвало часть ножки
. Сейчас идёт судебное разбирательство, в ходе которого подсудимый и потерпевший рассказали, как произошло ДТП,
однако их показания разнятся. Также были допрошены свидетели и эксперты
.
В последние два судебных заседания были прения сторон, где прокурор запросил наказание для виновника ДТП в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы. Со стороны потерпевших был заявлен общий иск в размере более 25 миллионов тенге, прокурор поддержал его частично.
Водитель Lagrus Турехан Бержанов полностью согласен с прокурором и просил в суде признать Джумабаева виновным в совершении преступления и максимально назначить наказание сроком семь лет лишения свободы, а также удовлетворить гражданский иск в полном объёме.
- Моя дочка осталась без ноги, она стала инвалидом. Хочу, чтобы виновник понёс наказание и обеспечивал её до последнего. Я потерял в аварии маму. Думаю, что жизнь человека бесценна. Наказание в три с половиной года для такого преступления очень мало. Являясь сотрудником, превышая свои полномочия, он сел за руль и совершил ДТП. Пьяный водитель - это убийца, - сказал Турехан Бержанов.
Супруга Бержанова также просила лишить свободы Джумабаева на семь лет.
- Из-за него моя дочь инвалид. Я думаю, вы как мать меня поймете. Она не успела сделать свои первые шаги из-за пьяного водителя. Мы смотрим на неё и понимаем, что когда-то она спросит у нас, почему она не такая, как все. И мы не знаем, что ей ответить. Наша дочь так страдает, а он будет гулять на свободе. Что для него эти три с половиной года? - плача, произнесла супруга Турехана.
Адвокат потерпевшей стороны отметил, что совокупность доказательств, которая была исследована в ходе судебного разбирательства, полностью доказывает вину подсудимого. Действующий сотрудник правоохранительных органов, в чьи обязанности входит пресечение нарушения ПДД, зная, что не имеет права садится за руль в нетрезвом состоянии, сделал это. К тому же, данные проведённых экспертиз полностью доказывают вину Джумабаева и согласуются с показаниями свидетелей, которые первые прибыли на место ДТП.
Подсудимый Азамат Джумабаев сначала зачитал, когда произошло ДТП, затем сказал, что сожалеет об этом.
- Сочувствую семье пострадавших и искренне им соболезную. Мои родственники не раз пытались оказать им материальную помощь, но все попытки были напрасными. Я признаю, что стал участником аварии и был за рулём в состоянии лёгкого алкогольного опьянения, но это не доказывает мою виновность. Я понимаю, что погиб человек и сочувствую. Я не выезжал на встречную полосу движения, ехал по своей полосе, - сказал Джумабаев.
Подсудимый заявил, что в расследовании не было объективности следствия и он считает, что были допущены грубейшие нарушения процессуальных норм. К каждому своему доводу Джумабаев зачитывал статью УПК, где считает, что есть нарушения. Он говорил, что также результаты проведённой экспертизы являются недостоверными, потому что невозможно было определить исходное положение машин после аварии. Выступление Джумабаева длилось более 45 минут.
Адвокаты подсудимого полностью согласны с ним, также они озвучили нарушения, допущенные органами дознания. Из уст адвокатов прозвучало, что заявленный иск слишком большой, а подсудимый уже вот восемь месяцев не работает и не обеспечивает свою супругу с двумя детьми, один из которых несовершеннолетний.
Также адвокат обратилась к журналистам.
- Нужно, чтобы СМИ не просто осветили его показания, а написали, что в суде его виновность абсолютно не доказана, - заявила адвокат в ходе выступления. - На месте происшествия сработал общественный резонанс, чисто субъективное отношение каждого подходившего. Увидев такую трагедию, сыграла страшную роль в отношении Джумабаева. Потому что он сотрудник полиции, он один из грамотных работников департамента полиции области.
Также стало известно, что сторона подсудимых готовы выплатить материальный иск, но не полностью. К примеру, исключить из заявленного взыскание на протезирование, так как суду не был предоставлен фискальный чек. А также исключить из иска перелёт одного из родителей на протезирование, так как всегда оплачивается поездка только одного человека.
При этом сторона подсудимого готова оплатить потраченные деньги на лекарства.
