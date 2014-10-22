Встреча с Саматом КАБДИЕВЫМ, руководителем стоянки (кстати, бывшим сотрудником ДВД ЗКО), началась с разговора о машине «Лада Ларгус", водитель которой написал заявление в ДВД ЗКО о том, что из его машины на спецстоянке пропали ценные вещи. - Хочу вам показать данный автомобиль (прим. автора - "Лада Ларгус"), который был доставлен эвакуатором с ДТП 4 сентября этого года, - рассказывает руководитель штрафстоянки. - Хочу, чтобы вы убедились, что в этой машине просто нельзя было оставить какие-либо ценности. Так как при приеме машины нашими сотрудниками ни багажник, ни бардачок не открывались, что в них находилось, мы не знаем, но при описи машины мы указываем все запчасти вплоть до антенны. Это и наличие дисков, если нет таковых, то есть колпаки, в общем, при составлении акта водитель автомобиля был согласен и подписал документ, мы никого не принуждали. Еще присутствовал и сотрудник УАП ДВД, который также ознакомился и подписал акт. После этого водитель уехал. Сейчас не помню точно какого числа, приходит к нам водитель этого «Ларгуса», он не является хозяином машины, авто зарегистрировано на девушку, чтобы забрать машину. Наши сотрудники предоставили ему счет за предоставление наших услуг в размере 30 тысяч тенге, так как сутки простоя легкового авто у нас стоит 1000 тенге. Он сказал, что сначала должен осмотреть, все ли в салоне на месте, мы, естественно, согласились. Он подошел к машине и сразу сказал, что отсутствует видеорегистратор, которого, напомню, при описи не было. Бардачок ключом открыть он не смог, так как его заклинило после аварии, он вскрыл его при помощи инструмента, оттуда достал портмоне, в котором якобы находились деньги и начал возмущаться, что нет сотового телефона. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что бардачок не открывался и кроме водителя туда никто не заглядывал. После чего он отказался платить, бросил портмоне на сиденье (стекла в машине разбиты - прим. автора) и ушел. Через несколько дней приехал и забрал портмоне, которое также лежало на сидении, куда он его и бросил.- Мой сын попал в аварию 4 сентября, в тот же день машина была доставлена на эту стоянку, и мы вернулись за машиной через месяц, и обнаружили, что в бардачке пропали ценные вещи. Бардачок был варварски взломан, и из него похищены ценные вещи - телефон, наличные деньги, видеорегистратор и серебряный браслет. Я поехал в горотдел, написал заявление, через некоторое время на стоянку прибыла оперативно-следственная группа, которая действительно установила факт взлома. Штрафстоянка, естественно, все опровергает, они обвиняют меня, что я не хочу платить. Неужели я буду что-то придумывать из-за 30 тысяч тенге. За дачу ложных показаний есть уголовная ответственность, зачем мне все это? Что касается оплаты, мне сказали, что за машину в сутки я должен по 1200 тенге, у меня вопрос: откуда такие тарифы. Когда людей доставляют в ИВС за преступления, с них денег не требуют, а с машиной то же самое, не по моей прихоти доставили машину на штрафстоянку, так почему мы платим за нее?Ныне штрафстоянка - это с виду обычная стоянка, которая находится по улице Чкалова, работает с 2012 года. До этого спецстоянка находилась под мостом в районе автопарка и была на балансе горакимата. - В 2012 году был объявлен тендер на данную штрафстоянку. При этом условия были таковыми, что городской акимат не помогает нам, а мы являемся, так сказать, индивидуальными предпринимателями, то есть передавали нам в доверительное управление. Земля нам не принадлежит, ее нам дал акимат на время нашей работы, - говорит собеседник "МГ". - Что касается тарифов на простой авто, то устанавливаем мы их сами такими, чтобы не работать в убыток. Вот, смотрите, здесь у нас сейчас стоят машины, которые достались нам от предыдущих хозяев, то есть их привезли еще с бывшего места стоянки, когда она была при МГК ДЭП. У каждой машины своя история, хотя некоторые стоят годами, и за ними никто не приходит, а налог все-таки платят, так как машины с номерами.Начальник стоянки рассказал нам некоторые истории машин, которые были недавно доставлены на стоянки и те, которые стоят уже десятками лет. - Вот "Шкода Рапид", в которой погиб водитель. При доставке авто к нам сотрудники дорожной полиции не нашли никаких документов. Потом через несколько дней приехали представители областного суда, так как водитель там работал в канцелярии, и нашли где-то между сидениями техпаспорт. Мы не имеем права без хозяина искать документы или еще что-то, поэтому и не открывали машину. Это еще раз доказывает то, что наши работники не лазят по машинам. Хотя были случаи, когда сторожа пропускали при описи какие-либо запчасти и если их потом не находили хозяева, то мы возмещали ущерб в полном объеме, потому что мы виноваты. Со злостными неплательщиками у руководства стоянки разговор короткий, как только хозяин отказывается платить, он подают на него в суд и в судебном порядке с него взыскивают сумму задолженности. Недавно был случай: машина на стоянке стояла, водитель из Зеленовского района, сказал, что платить не будет, мол, машина не стоит этих денег. Руководство стоянки подало на него в суд, естественно, выиграли его и хозяина автомобиля обязали платить. Он поначалу отнекивался, потом приехал и рассказывает, что на работу из суда постоянно звонят, достали, ему пришлось продать скотину и заплатить. - Что касается платы за машины, то цена за легковые - 1 тысяча, за мотоцикл - 500 тенге, а за грузовые - 1500 тысячи тенге, так как она занимает больше квадратных метров.- С начала этого года ко мне обратились уже три человека с жалобами на работу спецстоянки, куда помещают задержанные машины. В том числе и ВЛАСОВ, который обращался к вам, - рассказывает правозащитник Павел КОЧЕТКОВ. - Он написал мне заявление, в котором описал всю ситуацию. Скажу больше: ДВД ЗКО при проверке данной машины записал факт взлома. Все это, конечно, со слов потерпевшего. Но мое дело помочь и разобраться в данной ситуации. Я напишу жалобу в прокуратуру, но, думаю, придет ответ, чтобы ВЛАСОВ обращался в суд. Вообще первое, что неправильно делают "гаишники" - это то, что опись машины проходит без понятых, а второе - что после осмотра машину должны опечатать, чтобы никто не имел к ней доступа. По словам Павла КОЧЕТКОВА, понятия «штрафстоянка» в законе нет. А то, что сотрудники дорожной полиции доставляют машины на эту стоянку, является услугой, которая оказывается принудительно, да еще к тому же и платно. - Это очень запутанная история с тендером, почему ни я, ни вы не выиграли, а именно бывший сотрудник правоохранительных органов? - задается вопросом правозащитник. - Акимат раз отдал стоянку в частные руки на доверительное управление, значит должен контролировать ее деятельность. К тому же прокуратура ежегодно осуществляет проверки этого бизнеса, но ничего не находит. По словам Владимира ВЛАСОВА, который написал в своей жалобе КОЧЕТКОВУ, что бардачок, который был заклинен после аварии, оказался вскрытым, это доказал следственный отдел полиции, сейчас ведется расследование в отношении сотрудников стоянки.8 октября корреспондент «МГ» отправила два запроса в уполномоченные органы, такие как ДВД ЗКО и прокуратура ЗКО. На запрос, который отправлен в ДВД на имя начальника Махамбета АБИСАТОВА, ответа мы так и не получили. В пресс-службе сослались на отсутствие начальника, поэтому наш запрос переадресовали в УАП ДВД, где также отказались ответить на поставленные вопросы. Что касается второго запроса, то из областной прокуратуры 9 октября его направили в городскую прокуратуру и адресовали письмо помощнику прокурора Асылбеку КАДРАЛИЕВУ. Со дня отправки прошло уже две недели, но ни один госорган ответа так и не предоставил. Вот такие вопросы мы направили в государственные органы: 1. На каком основании ДВД ЗКО взаимодействует со штрафстоянкой? 2. Кто устанавливает тарифы за простой автотранспорта на этой стоянке? 3. Кто курирует работу этой стоянки? 4. Почему задержанные автомобили отвозят именно на эту стоянку? 5. Является ли данная стоянка частной собственностью? 6. Как определяется штрафстоянка, куда отвозят задержанные машины (тендер, открытый конкурс, прямой договор) 7. Выделяются ли средства из бюджета на организацию работы штрафстоянки? Единственным, кто прислал ответ на официальный запрос СМИ, был отдел финансов горакимата. Ответ больше похож на отписку. Но вот, что пишет отдел: «Согласно заявки ИП «Кажкенов Аяпкали», согласованной с отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска, комиссионным решением была предоставлена в доверительное управление стоянка для хранения задержанных транспортных средств, общей площадью 0,8737 га, расположенная в г.Уральск, ул.Чкалова, в районе СПМК №409. 28.05.2012 года составлено дополнительное соглашение №1 к договору, где включено мобильное здание (вагончик) общей площадью 18 кв.м Переданное в доверительное управление имущество используется по назначению, обязательства по договору выполняются. Согласно п.2.4.5 доверительный управляющий ежегодно к 25 декабря предоставляет отчет об использовании объекта в ГУ «Отдел финансов города Уральска» в соответствии с представленным им технико-экономическим обоснованием. Созданы рабочие места, в бюджет города оплачиваются налоги. По вопросу сотрудничества ДВД ЗКО и тарифов считаем нужно обратится в уполномоченные органы». В соответствии с частью 4 статьи 630 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, хранение задержанного транспортного средства осуществляется на специальных площадках или стоянках, создаваемых по решению местных исполнительных органов и являющихся КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 618 Кодекса об административных правонарушениях задержание, доставление и запрещение эксплуатации транспортного средства является мерой обеспечения производства по делу об административном правонарушении, а не мерой административного взыскания.