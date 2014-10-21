Шестилетняя Билкиз КЕНЖЕГАЛИЕВА уже второй год не может пойти в нулевку. А все потому, что девочка из мусульманской семьи, и, как утверждают ее родители, по шариату она должна покрывать голову платком. Между тем устав школы №3, куда Кенжегалиевы отдали дочь в подготовительный класс, запрещает носить в общеобразовательном заведении головные уборы. Сегодня суд вновь отказал в удовлетворении иске отца девочки.
Фото с сайта nadezhda.kz
Родители девочки подвергли сомнению законность школьного устава и в судебном порядке решили доказать, что их дочь подвергается дискриминации за религиозные убеждения со стороны администрации ОШ №3. К слову, в прошлом году, когда Билкиз пошла в нулевой класс и была в платке, ее родителям сделали замечание по поводу неуставного вида. Девочка перестала посещать занятия, а Кенжегалиевы подали исковое заявление в суд, где в качестве ответчика предстала школа. Лейтмотивом иска было то, что ребенку препятствуют получать обязательное среднее образование, предусмотренное Конституцией РК. Однако суд вынес решение не в пользу Кенжегаливых и иск не был удовлетворен. Решение Бурлинского районного суда осталось без изменений, и после обжалования в областной судебной инстанции.
1 сентября этого года Билкиз Кенжегалиева вновь пошла в подготовительный класс школы №3. Но вместо косичек и бантиков на ее голове был опять платок (позже в суде отец девочки объяснит, что это кимешек национальный казахский женский головной убор, а не хиджаб прим. автора). Прошлогодняя история повторилась - родители не захотели выполнять школьный устав, и Билкиз вынуждена была остаться дома. В скором времени в Бурлинский районный суд поступило исковое заявление от Кенжегалиевых. На этот раз истец выдвинул новые требования к ответчику ОШ №3: мол, в один из пунктов школьного устава, где речь идет о школьной форме, недавно была внесена поправка относительно запрета на ношение головных уборов.
В качестве ответчика в суде предстала директор ОШ №3 Надежда ШИГАНАКОВА. В судебном разбирательстве были также допрошены заместитель руководителя районного отдела образования Орынбасар ТУЛЕМИСОВ и руководитель правового отдела районного акимата Алтай ДАРИСОВ. Потерпевшую сторону представили Азамат Кенжегалиев и его доверенное лицо Миржан ГАБДУЛЛИН.
Отец девочки утверждал, что женщины, исповедующие ислам, независимо от возраста, должны покрывать голову. Для Билкиз примером служит мама, которая носит платок.
- Чем мешает головной убор? Что он нарушает? Разве по Конституции каждому гражданину Казахстана, независимо от принадлежности к религии и нации не предоставляется обязательное среднее образование? Ведь это нарушение Конституции! высказался представитель истца Габдуллин. - И почему, пункт о запрете ношения головных уборов в школьном уставе появился в то самое время, когда Билкиз только пришла в прошлом году в школу?
В свою очередь директор школы №3 заявила, что никакой дискриминации в отношении Билкиз Кенжегалиевой не было и нет, но поскольку школа является светским учебным заведением, а не духовным, нужно соблюдать ее правила и устав. И то, что якобы девочка не может пойти в школу, прежде всего, нужно спрашивать с родителей.
- Можно было бы прийти к компромиссу: раз девочка из религиозной семьи, она могла бы носить платок дома и на улице, то есть вне стен школы, а в учебное заведение приходить в надлежащем виде, - заметила она, - Такой пример есть в одной из аксайских школ. Что же касается того, будто бы из-за препятствия школьной администрации девочка не может получить обязательное среднее образование, то хочу напомнить, что дошкольное образование, а нулевой класс относится к нему, можно получать и на дому. Чего нельзя сказать уже о первом классе.
Относительно же пункта школьного устава, где речь идет о запрете ношения головных уборов, то, как заявила суду Шиганакова, с 1997 года устав менялся несколько раз. В его обсуждении принимают участие учителя, учащиеся и их родители. Только после этого он согласуется РОО и акиматом.
И действительно, поправка была внесена в один из пунктов устава в ноябре 2013 года. Но все было по согласованию и законно. Слова директора ОШ №3 подтвердили и заместитель руководителя РОО Орынбасар ТУЛЕМИСОВ и руководитель правового отдела Алтай ДАРИСОВ.
Выслушав доводы истца и ответчика, судья Лариса ШАМГУНОВА приняла решение в иске Кенжегалиева отказать. Она также добавила, что истец вправе обжаловать решение суда в течение 15 дней.
Уже после того, как было вынесено решение суда, мы поинтересовались у представителя истца Миржана ГАБДУЛЛИНА, согласна ли их сторона с таким исходом дела, на что услышали: "Мы будем обжаловать это решение".
Ирина ШУКЛИНА