Сегодня, 21 октября, на улице Шолохова недалеко от ресторана "Фламинго" столкнулись лоб в лоб "Ниссан Патрол" и "Лада", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". patrol - Я выезжал с автокомплекса "Окей" на дорогу, направляясь в сторону микрорайона "Строитель", а вторая машина "Лада" выезжала с гаражей, что находятся напротив автокомплекса, и направлялась в сторону Омеги, - рассказывает водитель "Ниссан Патрол" Сергей. Со слов водителя "Ниссана", "Лада" не уступила ему дорогу на разрыве, поэтому и произошло лобовое столкновение. Отметим, что в аварии никто не пострадал. Сейчас оба водителя ждут приезда дознавателей на месте ЧП. patrol4 patrol2 patrol3 patrol1 Фото Ербола АМАНШИНА