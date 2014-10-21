Сегодня, 21 октября, в городском суде №2 было вынесено решение по делу уральца Шалкарбая МУСАГАЛИЕВА, у которого банк удерживал всю зарплату в счет долга. фото с сайта kapital.kz фото с сайта kapital.kz - Суд решил удовлетворить иск и взыскать с АО"Альянс Банк" 50% незаконно удержанной зарплаты в период с мая 2013 года по январь 2014 года в сумме 210327 тенге, - зачитал решение судья Марат ШИНГАЛИЕВ. На сегодняшний день сумма долга перед банком составляет около 800 тысяч тенге. Напомним, в 2010 году Шалкарбай МУСАГАЛИЕВ, согласно договору о банковском займе, получил в АО «Альянс Банк» заем в размере 1082708 тенге под 36,6 % годовых на срок 36 месяцев. В июне 2011 года МУСАГАЛИЕВ попал под сокращение на работе, но продолжал выплачивать долг банку, правда, с задержками. В итоге к концу 2013 года он выплатил банку 961138 тенге. В начале мая 2013 года он устроился на работу в ТОО «MANPOWER SERVICE LTB» в городе Атырау. Эта фирма осуществляет расчеты со своими работниками через АО «Альянс Банк». Согласно справке о заработной плате в ТОО за период с мая по декабрь 2013 года ему начислили 607187 тенге. Банк стал удерживать зарплату в полном объеме в счет погашения кредита. Согласно ст. 137 п. 3 ТК РК, общий размер ежемесячного удержания не может превышать 50 % причитающейся работнику заработной платы.