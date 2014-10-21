Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление административной полиции ДВД ЗКО. nomera Как сообщил начальник регистрационно-экзаменационного отдела УАП ДВД ЗКО Жанболат ЖАНШИН, престижные регистрационные номерные знаки были привезены в Уральск сегодня, 21 октября, утренним поездом из Актобе. В здании управления административной полиции на информационной доске уже вывешены номера, которые есть в наличии. - У нас две серии САА и СВА, а также юридические АЕ, все с 001 по 999, - рассказал Жанболат ЖАНШИН. - Пока никто номер не приобретал. Но люди звонят, интересуются. По словам начальника отдела, желающий приобрести номер, оплачивает квитанцию, налоговое управление счет уже выставило, после оплаты человек пишет заявление на замену госномера, в котором указывает, что хотел бы приобрести такой-то номер, а далее все как при получении обычного номера. Напомним, продажа престижных государственных регистрационных номерных знаков стартовала в Казахстане вчера, 20 октября. Только за первый день продаж в Астане было продано 5 таких номеров на сумму 1,5 миллиона тенге. Также в налоговый кодекс были внесены поправки, в которых утверждены ставки государственных регистрационных номерных знаков. Так за выдачу ГРНЗ цифрового обозначения: 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 - нужно будет выложить 253 724 тенге, а за обозначения: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 - 422 256 тенге. Фото Медета МЕДРЕСОВА