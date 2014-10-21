Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу областного ДВД. Иллюстративное фото с сайта vashgorod.ru Иллюстративное фото с сайта vashgorod.ru Как рассказала руководитель пресс-службы Гульназира МУХТАРОВА, в полицию обратилась мать 5-летнего мальчика. По ее словам, ребенок играл во дворе у своего дома. В какой-то момент к нему подошла молодая девушка и, усадив в машину, увезла в неизвестном направлении. - Женщина обратилась в УВД. При помощи видеокамер была установлена автомашина «Опель» синего цвета, именно  в такую машину, по словам матери, забрали ребенка. Через некоторое время машина была обнаружена  в микрорайоне "Авангард", - пояснила Гульназира МУХТАРОВА. Была задержана 22-летняя подозреваемая, она уроженка Шымкента. Сейчас полиция выясняет все подробности ЧП.