Сегодня, 21 октября, в Уральске с утра был сильный ветер, в результате которого ветхое дерево практически вырвало с корнем, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". фото с сайта drive2.ru Дерево упало во дворе многоэтажного дома в микрорайоне «Строитель» сразу на три машины, которые были припаркованы около подъезда. Две крайние машины "Шевроле" и "Шаран" не пострадали, а вот "Ниссан Патрол" искорежен - из-за того, что оказался самой высокой. Крыша "Ниссан Патрол" продавлена и разбиты боковые и лобовое стекла. - Сегодня рано утром, когда я вышла в магазин, то дерево уже лежало на машинах, - говорит жительница этого дома. - Хозяева двух крайних машин самостоятельно отогнали свои авто, а хозяина третьей машины, видимо, дома нет, и он еще не в курсе, что его машина осталась под деревом.