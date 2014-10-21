Сегодня, 21 октября, в Атырау начался судебный процесс над двумя сотрудниками финансовой полиции, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». finpolsud3 По словам адвоката потерпевшей стороны, их обвиняют по статье 308 часть 2 УК РК - "Превышение власти или должностных полномочий". - Это превышение должностных полномочий, повлекшее за собой нарушение конституционных прав гражданина КУБАЙДУЛЛИНА Алтынбека, - сказал адвокат Ахмед СЫРЫМ. Имя начальника Исатайского РОВД Алтынбека КУБАЙДУЛЛИНА стало известно широкой общественности 21 апреля текущего года, когда финпол задержал его при получении им взятки в сумме 250 тыс тенге и 3 кг черной икры. Его обвиняли в покровительстве и бездействии при ловле рыбы осетровых пород, то есть в сговоре с браконьерами. После задержания ему стало плохо и его поместили в больницу, откуда через два дня он исчез. Финпол обвинил его в побеге. 27 апреля экс-полицейского находят повешенным в одном из строящихся объектов города. Суд обещает стать скандальным для бывших финполовцев. Родители уже напрямую обвиняют бывшее и действующее руководство финпола в смерти своего сына. Супруге же погибшего экс-полицейского перед началом суда стало настолько плохо, что пришлось вызывать «скорую»  и оказывать медпомощь в зале суда. Адвокат семьи КУБАЙДУЛЛИНЫХ считает, что необходимо привлечь не только этих финполовцев, но и всю верхушку, их начальство. - Нами уже подготовлены ходатайства о направлении дела на дополнительное расследование. Мы полагаем, что к данному преступлению причастны не только те, кто сейчас проходит по данному делу, но также иные должностные лица органов финансовой полиции, руководящие должностные лица. Поскольку в данном случае совершенное преступление имело место в группе лиц, - отметил Ахмед СЫРЫМ. finpolsud1 finpolsud2 finpolsud4