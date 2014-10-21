Правда, кому именно отныне принадлежит завод директор АО "Нуржанар" Валентина РЫБАЛКО не сказала, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта zythophile.wordpress.com Иллюстративное фото с сайта zythophile.wordpress.com По словам директора АО "Нуржанар" Валентины РЫБАЛКО, завод был заложен в банке, и на прошлой неделе был выставлен на продажу в Алматы на электронных торгах и был куплен. Имя акционера директор назвать отказалась, сославшись на то, что на следующей неделе он сам придет в Уральск и будет представлен коллективу завода. - Несмотря на трудности, наш завод работает,  - рассказала Валентина РЫБАЛКО. - Завод работает с 1970 года, с 2004 по 2007 годы он был модернизирован, технологическое оборудование было заменено на новое. Но сейчас у нас нет объемов, мы производим всего 5-7% от производственной мощности нашего оборудования. По словам Валентины РЫБАЛКО, завод сумел сохранить коллектив. В настоящее время в АО "Нуржанар" трудятся порядка 130 человек. - Нет рекламы, и как следствие нет объемов, - говорит директор. - Хотя наша продукция очень хорошая. Нет никаких химикатов, все делаем по технологии. Продукция вкусная. С приходом нового акционера заводчане надеются на перемены в лучшую сторону. К слову, на одном из местных сайтов появилась информация о том, что новым хозяином АО "Нуржанар" стала семья сенатора Рашида АХМЕТОВА. Однако сам депутат корреспонденту портала "Мой ГОРОД" эту информацию опроверг. - Ни я, ни моя семья покупкой пивоваренного завода не занимались, - рассказал Рашид АХМЕТОВ по телефону.- Откуда у них такая информация - это вопрос к сайту, разместившему данную информацию.