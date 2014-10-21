Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЗКО. Иллюстративное фото с сайта www.drive2.ru Иллюстративное фото с сайта www.drive2.ru По сообщению пресс-службы ДЧС ЗКО, вчера, 20 октября, в селе Жангала Жангалинского района загорелись сразу две автомашины. - В 06.30 во дворе частного дома загорелся салон автомашины "Москвич-412", - рассказали в ДЧС. - В 07.38 также во дворе другого частного дома загорелся салон автомашины "ВАЗ-21110". В обоих случаях причины возгорания и ущерб в настоящее время выясняются. К счастью, жертв и пострадавших в пожаре не было.