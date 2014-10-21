В Актобе двое мужчин напали на своего знакомого, ограбили его, а чтобы скрыть свое преступление, решили убить жертву и сжечь все улики вместе с трупом. Иллюстративное фото с сайта www.uralinform.ru Иллюстративное фото с сайта www.uralinform.ru Это было не первым криминальным эпизодом в их жизни, пишет портал vaktobe.kz. В апреле 2014 года товарищи отобрали у несовершеннолетнего мобильный телефон "Samsung Galaxy S3". По информации пресс-службы Актюбинского областного суда, материальный вред, нанесенный потерпевшему по этому делу, был оценен в 150 500 тенге. Но преступники не остановились. Спустя некоторое время они пошли на еще более страшное деяние. Обокрав своего приятеля, они приняли решение расправиться с ним, чтобы скрыть следы своего преступления. Сделав "розочку", один из убийц полоснул мужчину по горлу. Набросав на жертву одеял и подушек, преступники подожгли их. От дыма потерпевший очнулся и попытался выбраться из костра, но тут один из злодеев опять ударил его. Этот удар оказался смертельным. Обгоревшее тело жертвы спустя некоторое время нашли оперативники. Уголовное дело было возбуждено сразу по нескольким статьям. В результате оперативно-следственных работ оба приятеля были задержаны, дело было направлено в суд. В ходе судебного разбирательства подсудимые были признаны виновными. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области приговорил их к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества. Срок вступления приговора в законную силу еще не наступил.