Крушение самолета во "Внуково": по предварительным данным, погибли пять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя межрегионального следственного управления на транспорте Татьяну Морозову. По словам Морозовой, помимо людей, находившихся на борту самолета, погиб водитель снегоуборочной машины. По факту крушения самолета во "Внуково" возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. В то же время в пресс-службе аэропорта рассказали, что самолет выполнял рейс Москва - Париж с одним пассажиром на борту - гражданином Франции. В пресс-службе выразили соболезнования родным погибших в авиакатастрофе. Крушение самолета во "Внуково" произошло в ночь на 21 октября. По предварительным данным, легкомоторный самолет "Фалькон" столкнулся на взлетной полосе со снегоуборочной машиной. Самолет выполнял рейс из "Внуково-3" и должен был лететь в Париж.